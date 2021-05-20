港怡醫院引機械臂換關節　準確度提升至約九成　較傳統手術貴4萬

撰文： 黃穎津 最後更新日期： 2021-05-20 00:00

嚴重膝關節及髋關節患者，需要接受人工膝關節置換手術改善痛症。港怡醫院最近成功引入嶄新機械臂輔助關節置換技術，大大提高手術精確度及安全性。 該院首位接受手術的病人方先生表示，以往長期受膝關節問題困擾，需要戴護膝或服食止痛藥上班，難以出任外勤工作，身體痛楚亦令心情經常低落，影響與家人關係。他表示，接受手術後昔日痛苦一掃而空，雖然目前尚在康復階段，但已能自如行走，最近更偕同家人遠足，生活質素有所改善。

新技術精確度高加快康復速度 比傳統手術貴40,000元

港怡醫院關節置換中心總監忻振凱稱，以往傳統關節置換手術依賴人手切除患者病變受損關節，再裝上人工關節，準確度主要依賴骨科專科醫生經驗。不過，他指，新引入的機械臂輔助關節置換技術，在手術前先利用立體三維電腦掃描關節情況，再使用機械臂進行手術，相較傳統手術，準確度由以往8成，提升至約9成；住院時間由6日縮短至5日，5年內翻修率由7%降至3%，術後疼痛也減輕。

港怡醫院執行總裁曾慶亷表示，中心至今已進行超過730宗關節置換手術，一直致力為病人改善治療方案。據了解，新引入的機械臂輔助關節置換技術與傳統手術相比，差價約為40,000元。

方先生稱：「我覺得術前同術後真係好大分別，所以我覺得個選擇係啱嘅。」（黃穎津攝）

膝關節影響日常生活決心做手術 病人：術前同術後真係好大分別

在紀律部隊交通部門工作的方先生，數十年前患有膝關節問題，但一直不以為意，直至2018年，情況突然惡化，他感覺膝蓋無力及酸痛，右膝問題尤其嚴重，步行、上落樓梯均感到辛苦，行走半小時便要休息，更不得不放棄最愛的足球運動。膝關節疼痛難耐，「對腳硬到好似不倒翁咁」，令方先生難以擔任外勤工作，上班要戴護膝或服止痛藥；身心狀況欠佳，經常心情低落及暴躁，影響與家人的關係。

多年來，方先生一直尋求不同方法紓緩膝痛，包括針炙、服用葡萄糖胺等，惟皆作用不大。直至今年年初，他終於下定決心進行膝關節置換手術，並成為港怡醫院第一位進行機械臂輔助全膝關節置換手術的病人。

在術後3.5小時，方先生在醫生及物理治療師指導下，便能利用輔助器步行，留醫5天後出院，無需使用柺杖。方先生兩星期前，更與妻女一同到大澳虎山遠足，重拾家庭樂。方先生說：「我覺得術前同術後真係好大分別，所以我覺得個選擇係啱嘅。」