專訪｜私院紓緩疫情壓力不彰　港怡醫院CEO：公私營像分割的世界

本港公私營醫療系統失衡，以致公營醫療長期承受過重壓力。雖然政府推出數項公私營協作計劃，不過，港怡醫院執行總裁Dirk Schraven接受《香港01》專訪時透露，實際上從公立醫院轉介到私家醫院的病人數目不多。 近月因應新冠肺炎疫情，港怡醫院為公立醫院病人推出「八折套餐優惠計劃」，有過百名病人參加，Dirk直言數字已經比以往的協作計劃為多。他批評本港公營及私營醫療有如兩個分割的世界，欠缺互動及合作，促請政府改善問題。

港怡醫院有提供新冠病毒檢測服務，檢測價格接近2000元，Dirk稱已盡量降低定價。 （高仲明攝）

本港新型肺炎疫情在水深火熱之時，公立醫院病床緊絀，不少相對「非緊急」服務叫停。醫院管理局發言人回覆有關公私營醫療協作計劃的數字時稱，在疫情下，新開展的項目包括初生嬰兒黃疸治療、剖腹分娩、癌症病人的放射治療、骨科手術、膀胱鏡檢查、胃鏡檢查及乳癌手術。截至7月15日中，醫管局已轉介113名嬰兒、9名孕婦、58名癌症病人、37名骨科病人、162名泌尿外科病人、186名需接受胃鏡檢查的病人及4名乳癌病人到私營機構接受治療。

Dirk批評本港公營及私營醫療有如兩個分割的世界，欠缺互動及合作，促請政府改善問題。 （高仲明攝）

港怡醫院執行總裁Dirk Schraven接受專訪透露，雖然醫院管理局在過去十多年推出了數項公私營協作計劃（PPP），惟參與的病人數目不多；因應新冠肺炎疫情而另推的7項新協作項目，也「不是很成功」。

Dirk直言，本港公營及私營醫療就像兩個分割的世界，欠缺互動及合作，他認為這種狀況源於市民可以免費享用公營醫療，但在私營醫療的花費就依賴保險承擔，他相信從根本改變制度的設計，有助促進公私營合作。

Dirk稱，雖然醫院管理局在過去十多年推出了數項公私營協作計劃（PPP），惟參與的病人數目不多。 （資料圖片）

他舉例指，近月港怡醫院為公立醫院病人推出「八折套餐優惠計劃」，有約120名病人參加，當中有一半使用優惠的病人完成骨科手術，其次是外科手術。他認為這個計劃與以往部分PPP不同，改為讓病人選擇到哪間私家醫院，「病人覺得我們計劃的價錢吸引，可以用保險支付費用，PPP下的病人不可以自行決定，由公院安排，又需要很多許可，安排過程可能不順暢。」

私家醫院可以如何促進公私營合作，例如協助接收新型冠狀病毒患者是否可行？Dirk稱，新加坡、土耳其等地的私家醫院有接收新冠患者，但港府希望把病人集中於有負壓設施的公院，認為較易管理，不會使用私院應對疫情。早前特首林鄭月娥已公布，會在亞洲博覽館附近用地建設臨時醫院，接收新冠肺炎患者。

疫情亦考驗本港機構化驗能力。港怡醫院化驗室規模細，Dirk指起初每天只可做到50個新冠病毒測試，現時最多日做200個，至今完成過千次檢測。該院檢測價格接近2000元，Dirk稱已盡量降低定價，惟試劑來自新加坡、德國等地，入貨有難度，人力等成本亦不便宜。

新冠肺炎疫情對港怡醫院的服務及盈利也帶來影響。Dirk表示，有門診及住院病人延遲甚至取消預約，不過同時因應公立醫院暫停非緊急服務，一批病人受到影響，轉用私營服務，港怡也因此受惠，拉上補下後，住院病人量未有暴跌，近一、兩個月更見回升。他預計，全年的收入會有所下跌。

港怡醫院主打「全包形式定額收費醫療套餐」，稱會於病人入院時向他們介紹治療方案，令病人對於治病費用有所預算。 （港怡醫院片段截圖）

另一方面，港怡醫院主打「全包形式定額收費醫療套餐」，曾承諾每年把最少有51%的住院病床日數，透過標準病床向本港居民提供套餐式收費的服務，不過醫院啟用3年多以來，一直未能達標。Dirk回應指，難以確定何時才能達標，但整體數據一直上升，正致力令醫生習慣、令保險公司了解計劃。

Dirk稱，該院推出個人化套餐，提高套餐價的使用量配合政府要求。Dirk指，八成病人都會選擇排名最高的20項套餐，例如全人工膝關節置換術、白内障手術，用量集中。他承認，目前最大挑戰是制訂內科病人的套餐，另一間主打套餐式收費的中文大學醫院將於明年啟用，Dirk相信屆時在雙方共同推動下，可以有更多的私家醫院參與。

Dirk表示，私營醫療機構缺乏透明度，港怡醫院計劃逐步於網上公開其服務質素統計資料，令市民可以根據有關資訊選擇合適自己的醫療機構。 （高仲明攝）

對於公私營醫療是否欠缺合作一事，食物及衞生局回覆指，醫管局會審慎考慮新項目潛在的複雜性，以及私營市場可以配合的能力及適應程度等；會探討日後推出其他公私營協作計劃的可行性。

至於政府有否就套餐式收費未能達標一事向港怡醫院徵收罰款？食衞局稱，政府一直監察醫院落實有關服務契約要求，並正就過去醫院履行契約要求作跟進。

港怡醫院最近夥拍香港電訊集團推出名為「DrGo」的應用程式，提供遙距醫療服務。 （港怡醫院提供）

另外，港怡醫院最近夥拍香港電訊集團推出名為「DrGo」的應用程式，提供遙距醫療服務，包括與醫生對話、檢查醫療報告，而醫生處方的藥物亦會送遞到用戶的指定地址，方便疫情下不欲到醫院求醫的病人。

Dirk又說，私營醫療機構缺乏透明度，港怡醫院未來計劃逐步於網上公開其服務質素統計資料，如平均手術時間、住院日數、術後生活質素、再入院率等資料公開，亦會上載「淨推薦分數」，令市民了解醫院的表現。