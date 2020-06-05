港怡醫院推術前麻醉門診　換關節後一小時可走動　手術費逾20萬元

港怡醫院於2018年10月開設關節置換中心，目前已進行450宗關節置換手術，結合近期設立的術前麻醉門診，進一步縮短手術康復時間，病人最快於術後一小時可落床走動，只需住院5至7日便能出院。港怡醫院關節置換中心總監忻振凱指，麻醉門診有助縮短患者的住院時間，加快復原速度，以及盡早進行簡單復康練習。

港怡醫院於2018年10月開設關節置換中心，目前已進行450宗關節置換手術。（歐陽德浩攝）

關節炎患者術後一小時自行落床

從事冷氣維修行業，年約63歲的骨科手術康復者陳先生指，「以前見到落樓梯好似見鬼咁！坐巴士更加唔使講啦，唔敢坐上層。」他早於10年前開始感到左膝有拉扯感，曾嘗試跌打治療卻無效，直至兩年前愈發嚴重，步行15分鐘便感到疼痛，為生活及工作帶來嚴重不便。其後，他於今年4月初置換全膝關節後，一小時便可自行落床走動，術後不足一個月活動自如，更到長洲張保仔洞行山，並準備重新投入工作。

港怡醫院關節置換中心總監忻振凱指，未來人口持續老化及關節炎有年輕化趨勢，估計置換關節的需求倍增。他解釋，長者隨著年紀漸增，膝關節的軟骨退化及磨蝕，易患上退化性膝關節炎；而年輕人或是運動員通常因發生意外，或是運動後創傷，亦會患上創傷性關節炎。但他強調，患者不需因避免關節退化而減少運動，反而鼓勵作適量的運動，讓肌肉保持關節穩定。

術前麻醉門診提高患者手術安全

港怡醫院麻醉專科醫生張志偉指，公立醫院目前的置換關節手術為「今日入醫院，聽日做手術」。患者在擔心多日後，未有充份心理準備便進行手術。他指，許多置換關節的年長患者，同時患有糖尿病、心臟病等。若手術前才發現病人狀態不適宜做手術，臨時更改時間及病房，將浪費患者和院方的時間和資源。因此他認為，麻醉門診術前檢查病人的體質，並與病人商討止痛及麻醉方式，讓病人身心做好準備，提高患者的手術安全。他更指，術前麻醉門診是全世界的大趨勢，「病人入到嚟，最重要保障佢安全舒適」

忻振凱續指，醫生在手術途中將以雞尾酒（混合止痛消炎藥物）及止血藥，注射在關節四周的軟組織及肌肉，並注射一針激素，以減少手術中途出血、術後痛楚及嘔吐感，提高患者術後的精神。他指，此安排有助縮短患者的住院時間，加快復原速度，以及盡早進行簡單復康練習。「以前做完手術係瞓床推出嚟，有幾可見過病人喺手術室行出嚟？」

手術收費約15至25萬元

港怡醫院於2018年10月開設關節置換中心至今，已進行450宗關節置換手術，當中78%為膝關節置換手術，平均住院日數為5至7日，較公立醫院的6至20天低。據港怡醫院的網站顯示，關節置換中心的初診收費為790至2,210元，每次覆診為640至1,990元，視乎醫生的級別而定；關節置換手術收費為15至25萬元不等，視乎住院日數及關節組件的價錢。