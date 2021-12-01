38歲尼日利亞男抵港證染Omicron變種病毒　曾在機場逗留4日

衞生防護中心今日（1日）公布，早前一名從外地來港的38歲確診新冠肺炎的男子（個案12433），經全基因組測序分析後，確認帶有變異病毒株Omicron，患者曾經在巴布亞新幾內亞前往尼日利亞，其後經卡塔爾到港，並因簽證問題，一度在本港機場逗留4日。本港至今累計有4宗涉及Omicron的個案。



中心同時指出，本港今日新增3宗確診個案，累計12,440宗，3名確診女子年齡介乎5至61歲，全部由A組指明地區（高風險）抵港，5歲女童的家庭成員早已確診，另外兩名女子已接種兩劑新冠疫苗。



一名從外地來港的38歲確診新冠肺炎的男子（個案12433），經全基因組測序分析後，確認帶有變異病毒株Omicron。（資料圖片/梁煥敏攝）

該名38歲男病人於上月24日從卡塔爾經航班QR818抵港等候轉機，他因簽證問題於機場限制區逗留，並於27日於香港機場禁區內進行離境前檢測，結果呈陽性。

病人未有接種疫苗，沒有病徵，入院後於27日進行的檢測對抗體呈陽性反應，入院後進行的3次檢測Ct值為30至36，根據全基因組測序分析結果，確認帶有變異病毒株Omicron。

病人於上月15日從巴布亞新幾內亞前往尼日利亞，其後11月24日從卡塔爾到港，在香港機場逗留期間曾到訪的地方已於上月29日納入強制檢測公告，翻查資料，當中曾現身港機場一號客運大樓5樓橙區或6樓橙區（閘口25-71）人士。換言之，該名病人曾在本港機場內逗留4日。本港至今共錄得4宗涉及Omicron的個案，2宗與南非相關，另外2宗與尼日利亞相關。

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另外，本港今日新增3宗輸入確診個案，一名5歲女童（個案12443）沒有病徵，上月21日從巴基斯坦經阿拉伯聯合酋長國乘搭航班EK384抵港，她是早前輸入個案（個案12411、12412、12413、12437、12438及12439）的密切接觸者，於竹篙灣檢疫中心確診。

一名61歲女士（個案12444）於上月29日從西班牙經卡塔爾乘搭航班QR818抵港，在臨時樣本採集中心「檢測待行」的檢測結果呈陽性，在上月24日發病，她曾接種兩劑阿斯利康。

一名31歲女子（個案12445）在上月25日從菲律賓經航班5J272抵港，為菲律賓傭工，她於指定竹篙灣檢疫中心檢疫時確診，已完成兩劑科興疫苗。

在過去14天（11月17日至30日）累計報告48宗個案，全屬輸入個案。