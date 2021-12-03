殺野豬令｜鄧炳強：唔係卡通片可愛小肥豬　贊成人道毀滅

漁農自然護理署自上月起突然改變策略，誘捕及人道毀滅野豬，事件引起很大反彈。保安局局長鄧炳強今天（3日）出席「撲滅罪行委員會會議」後見傳媒時，主動提及這項議題，指野豬「唔係嗰啲睇卡通片可愛嘅小肥豬」，而是會襲擊香港市民，因此贊成人道毀滅的做法。他承認保安局在這議題上無角色去作出建議，但指自己既然是問責官員，就有責任「講道理畀市民聽」。

鄧批評有人提出應將野豬納入城市規劃，但他反問：「我哋係咪要將老鼠納入城市規劃入面呢？我覺得係匪夷所思嘅。」



鄧炳強指野豬「唔係嗰啲睇卡通片可愛嘅小肥豬」，而是會襲擊香港市民。 （廖雁雄攝）

遭野豬襲擊警員背縫14針兼要植皮

鄧炳強表示，近十年發生42宗野豬傷人個案，涉及53名傷者，包括有8名長者和兩名兒童。他稱作為保安局局長，有責任保護香港市民的安全，因此主動提及野豬這項涉及公共安全的議題。他指野豬襲擊市民的事件不斷發生，並有惡化的跡象，也令到市民受傷，例如上月被襲擊的一名警員，其背部需縫14針，小腿傷口也十分嚴重，需要植皮。

▼11月9日野豬襲擊輔警▼



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「野豬係會咬香港市民㗎」

鄧炳強認為，野豬在山上生活就無問題，但現時野豬的習性有所改變，會下山覓食，又會傳染疾病，「佢哋唔係寵物啊，當佢哋落到市區就會攻擊人類，襲擊我哋香港市民，佢哋唔係嗰啲睇卡通片可愛嘅小肥豬啊，係會襲擊人類㗎，你見到近期新聞，係會咬香港市民㗎！」

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反駁將野豬納入城市規劃建議：匪夷所思

鄧炳強又指，自己聽電台節目時，聽到有愛護野豬的人士提出應將野豬納入城市規劃，但他不認同，「我唔係城市規模專家啦，但我相信作為一個喺香港生活咗50幾年嘅人，呢啲對於香港市民有危險、會咬我哋嘅人（野豬），我哋點樣將佢納入呢？」

我哋係咪要將老鼠納入城市規劃入面呢？我覺得係匪夷所思嘅。 保安局局長鄧炳強

他又稱，相信市民餵食是令到野豬問題惡化的原因，但野豬現時習性不同，會下山「搵食、搶食」，對香港市民造成危險，因此贊成人道毀滅。被問到漁護署改行人道毀滅政策，是否因保安局曾經向該署作出建議，而保安局又是否有角色去作出此項建議，鄧炳強指保安局無作出建議，亦無角色，但對於一些「對的政策」，「作為問責官員都有責任應該要解釋」、「要講道理畀市民聽」。

▼11月17日漁護署人員誘捕野豬▼

