野豬爭議｜獸醫學生遞公開信促漁護署停捕殺　倡撥資源推絕育計劃

人道毀滅市區出沒野豬爭議未息，今日（30日）再有獸醫界人士表明反對。多名獸醫學生日前發起聯署，反對漁護署新政策，今日（30日）向該署遞交公開信，批評捕殺野豬無法控制數量，希望漁護署重新審視野豬絕育計劃，撥更多資源及人手推行。

有曾為漁護署進行野豬絕育的獸醫批評，不認同政府指野豬習性已改，強調絕育計劃是長期：「係5至10年嘅計劃，只係兩、三年唔會睇到數字有咩改變。」獸醫認為漁護署應擴寬禁餵區至市區，並為絕育計劃增加人手及資源，料可絕育的野豬數目可翻倍。



獸醫學生聯署 獲逾400名業內人士支持

日前有獸醫學生發起聯署，反對漁護署捕殺野豬行動，獲逾400名獸醫業界人士聯署。不過漁護署沒有回應，故相關學生撰寫公開信予漁護署，並於今日到漁護署遞交公開信。獸醫學生、聯署及公開信發起人陳潁榆表示，公開信獲15名獸醫支持，內容主要指出本港沒有捕殺野豬的必要性，而且漁護署推行的絕育計劃存在漏洞，令計劃成效不彰。

她又指，有研究顯示，為野豬絕育才可控制其數量，捕殺野豬治標不治本，並不能有效控制野豬數量，而且控制野豬數量仍有其他比捕殺更有效的做法。

▼11月17日，漁護署於深灣道圍捕野豬▼



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杜絕市區野豬應禁止餵飼

對於政府解釋野豬習性已改變，故須採取捕殺行動，曾參與漁護署野豬絕育計畫的獸醫謝裕輝不認同說法。他強調絕育計劃效果不錯，不少野豬返回郊區，仍有部份野豬到市區出沒，是因有人餵飼，因此他認為要杜絕野豬在市區出沒應是禁止餵飼，「如果擴闊禁止餵飼區去到市區，而唔單止係金山郊野公園，應該會得到佢（漁護署）想要嘅效果」，相信野豬重返市區的機會減少。

絕育屬長遠計劃 獸醫：5至10年計劃 2、3年睇唔到改變

謝又指，「絕育計劃唔係兩、三年嘅事，係長遠嘅安排，應該睇好幾年」。他又不認同漁護署指絕育計劃追不上野豬，批評該署說法不見有數字支持，並稱如果絕育工作做更好，料絕育的野豬數字可翻倍。