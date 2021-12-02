兩野豬昨闖淺水灣影灣園招殺身之禍　漁署指兩豬曾遷移郊野再重返

漁護署日前宣布，定期捕捉在市區出沒的野豬並人道毀滅的措施惹來爭議。昨晨（1日）有一大一小野豬闖入淺水灣道109號影灣園屋苑範圍，在附近草坡上覓食，驚動保安報警求助。

漁護署表示，該兩頭野豬曾於市區被捕捉及搬遷至郊野，考慮到牠們在民居出沒會對公眾構成危險，遂將其捕捉及人道處理。新措施推行後，累計有14隻野豬遭人道毀滅。



昨日清晨，有一大一小野豬闖入淺水灣道109號影灣園屋苑範圍，其後在附近斜坡上覓食，保安報警求助。警員到場後，與野豬保持一段隔離戒備，並召漁護署人員到場，其間以警棍敲打盾牌驅趕，野豬疑受驚返回山上。

漁護署今日表示，接到警方轉介，指有野豬闖入淺水灣一屋苑，遂派員視察，並在有關屋苑發現兩頭分別重約25及70公斤的雌性野豬。根據記錄，該兩頭野豬曾於市區被捕捉及搬遷至郊野，考慮到該兩頭野豬在民居出沒會對公眾構成危險，該署遂將其捕捉及人道處理。

▼11月17日，漁護署於深灣道圍捕野豬▼

