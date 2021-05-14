收回土地｜劍指三類私人地涉55公頃　團體批收地慢：有地唔識用

撰文： 張嘉敏 最後更新日期： 2021-05-14 22:33

政府日前公布運用「尚方寶劍」《收回土地條例》收回三幅私人土地，分別位於元朗及粉嶺區，惟僅涉及約1.2公頃。 特首林鄭月娥於2019年施政報告中，表示將「全力以赴」收回私人土地發展公營房屋 ，而當時指會運用《收回土地條例》收回3類私人地，除可作高密度房屋發展的土地外，新界棕地及寮屋區土地亦在其列。事隔兩年，除今次公布收回的私人地，聲稱有450公頃棕地具可能發展潛力，最終卻僅得10%可發展；意味着3類私人地最終僅涉約55公頃。本土研究社陳劍青指，政府收地速度慢及收回的土地量少，認為本港仍有不少可發展的用地，如丁地，質疑當局「有地唔識用。」

▼粉嶺中心旁土地▼

林鄭月娥前年曾稱「全力以赴」收地

發展局終於公布收回三幅私人土地，分別位於粉嶺新運路近黃崗山、毗鄰粉嶺中心；位於元朗十八鄉路近龍田村的土地，及於元朗YOHO旁、元龍街與攸田東路交界的土地。3幅土地涉及約1.23公頃的私人地。

【施政報告2019】擬五年收回400多公頃私人土地 相當於21個維園

特首林鄭月娥於2019年施政報告曾指出，將「全力以赴」收回私人土地發展公營房屋，更表示引用《收回土地條例》的收地工作「接踵而來」。當時指，於未來5年將會收回約400多公頃的土地，並將收回3類私人地作「百分百公營房屋」，除已規劃作高密度房屋發展的私人土地外， 新界棕地及寮屋區土地亦在名單上。

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收回土地｜政府動用「尚方寶劍」 收3幅私地涉1.2公頃可建1600伙

▼YOHO Midtown旁土地▼

+ 4 + 4 + 4

3幅地因涉地契修訂暫不收回

不過，政府檢視各類土地後，可收回的土地面積卻不大。以今次宣布收地的高密度房屋發展私人地為例，政府當時表示將檢視10幅丟空多年仍未發展的私人地，而涉及的地皮仍未與地政總署展開修改地契程序。於研究2年後，政府卻只收回3幅土地、涉約1.2公頃私人地皮，更表明不發展當中2幅地，而餘下的私人地亦有3幅因業主已提交地契修訂或換地申請，政府亦暫不收回。

▼溱柏旁土地▼

+ 3 + 3 + 3

棕地僅收10%發展公營房屋

至於棕地方面，規劃署早前先後發表兩個階段的研究結果，分別於檢視160公頃及290公頃的棕地後，合共只有47公頃棕地被評為合適作公營房屋發展。政府當時指，有450公頃棕地被列為具有高或中度發展潛力，意味着政府僅收回約10%的可發展棕地。而第3類的私人土地、即茶果嶺村、牛池灣村和竹園聯合村寮屋區，早前政府指共涉7公頃用地。換言之，政府當時揚言以《收回土地條例》收回的私人地，現時只涉及55公頃土地。

▼第二階段研究：四組適合發展公營房屋棕地群▼

+ 20 + 20 + 20

局部收高球場 靠增地積比加大供應

值得注意的是，於「土地大辯論」期間備受關注的粉嶺高球場用地，政府同樣不全面收回172公頃土地，只表明會收回當中的32公頃建屋。 其後發展局局長黃偉綸指，於不擴闊粉錦公路下，單位供應量可增加至9,000伙，較之前聲稱得4,000伙多一倍，被質疑靠增地積比率「篤數」或構成規劃失當。

本土研究社陳劍青指，今次收回私人地及早前的棕地研究，反映政府收地速度慢及收回的土地量少。（資料圖片）

本土研究社指可研究收回中低密度發展土地

本土研究社陳劍青指，今次收回私人地及早前的棕地研究，反映政府收地速度慢及收回的土地量少。他認為當局只著眼於收回用地建屋，反映政府不懂得運用土地，「收地選擇好窄。」他表示，本港有不少可作中低密度發展的土地，包括他們早前研究發現的約150公頃的丁地、發展商於市區囤積的土地等，認為本港並非無地可用，而是政府「有地唔識用。」

▼三幅土地示意圖▼

▼第一階段研究：八組適合發展公營房屋棕地群▼