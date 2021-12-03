港鐵甩門｜機電署：港鐵已拆除8個同類廣告燈箱的相關組件

港鐵昨天發生罕見列車車門飛脫嚴重事故，港鐵懷疑月台隧道內一幅廣告牌有部件移位，碰撞車門所致。現時全線港鐵共有8塊同類型的廣告牌，機電工程署今天（3日）表示，港鐵已應署方要求，拆除分布在4個車站8個同類廣告燈箱的相關組件。



▼12月2日，港鐵發生罕見車門飛脫嚴重事故▼



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同類廣告燈箱分布尖沙咀、旺角、銅鑼灣及金鐘站

今次涉事的是「可轉換廣告板」，可透過組合兩個廣告牌，成為一個大型廣告牌。港鐵昨天指，連同今日事故涉及的廣告牌，同類型的廣告牌共有8塊，分別位於尖沙咀、旺角、銅鑼灣及金鐘站，會於昨晚收車後檢查其餘7塊廣告牌。

機電署則稱，為確保行車安全，港鐵公司已應機電工程署要求，在今日列車服務開始前完成檢查銅鑼灣站事發月台隧道軌旁裝置，以及拆除分布在4個車站8個同類廣告燈箱的相關組件。

署方表示，高度關注這次列車車門鬆脱事故。在事故發生後，機電工程署人員已即時進行調查，包括實地視察事發地點及肇事列車，調查方向包括外物因素、機件狀况等。機電工程署會繼續與港鐵公司跟進，以確定事故原因。機電工程署亦已要求港鐵公司盡早就事件提交報告，並就事故原因制定改善措施，確保鐵路運作安全。