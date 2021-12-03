港鐵甩門｜車齡大、曾換車門　政黨促擴大全面檢查同款英製列車

港鐵港島線列車昨日（2日）傍晚發生罕見「飛甩車門」事故。港鐵指，經昨晚收車後調查，已鎖定事故主因是廣告牌部件移位，碰到車門導致車門脫落，排除與列車有關。

不過涉事英國製都城嘉慕列車（俗稱M-Train），已運作近40年，20多年前曾翻新，大約6年前港鐵亦曾改良車門。民主黨引述有專家意見，質疑單純廣告牌部件鬆脫未必會令車門脫落，促港鐵盡快成立特別調查小組，調查是次意外真正主因。



實政圓桌立法會議員、前九鐵主席田北辰指，涉事英國製列車已投入服務近40年，「應該要退休，（運作）近40年，點可能用落會冇事。」他質疑，今次事故亦不排除與列車金屬疲勞有關，要求當局全面檢查車隊內同款車齡大列車的車門安全性。民建聯陳恒鑌亦認為，港鐵應擴大調查範圍，同時調查列車車門的安全性。



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港鐵早年引入的英國製都城嘉慕列車，車門底部原本設有導引軌道設計，列車開關門時，車門會沿導引軌道移動。翻查資料，港鐵曾指，由於車門軌道設計，不時被硬幣等異物卡住，令車門無法順利關閉，故於2015年前後為全線英製列車改良車門，將車門轉用現時的新掛勾式設計，車門於門框頂部有橫杆，控制開關。

民主黨促成立小組 調查燈箱部件是否確實事件主因

港鐵指，經昨晚收車後調查，已鎖定事故主因是廣告牌部件移位，碰到車門導致車門脫落，排除與列車有關。但亦有有專家認為，列車有系統固定及鎖緊車門，一般情況下不容易因為車內或車外的碰撞，令車門鬆脫，單純廣告牌部件鬆脫未必會令車門脫落。

民主黨交通政策發言人韓俊賢指，港鐵應全面檢查列車日常保養維修的問題，及全面檢查同類型列車車門，以保障乘客的安全；又促請港鐵盡快成立特別調查小組調查是次意外，包括燈箱部件是否確實為今次事件的主因，以及檢討日常維修保養程序，給公眾一個全面的交代。

民主黨交通政策發言人韓俊賢促請港鐵，盡快成立特別調查小組調查是次意外，包括燈箱部件是否確實為今次事件的主因。（資料圖片）

港鐵指事故與列車無關 田北辰：車齡大問題亦應盡快處理

翻查資料，涉事英製列車是香港地鐵歷史上車齡最高的一代列車，首批列車最早於1979年投入服務。實政圓桌立法會議員、前九鐵主席田北辰就指，車門掛勾式設計已沿用一段日子，相信事故與車門新設計無關。但他認為，該款列車已運作近40年，「應該要退休，（運作）近40年，點可能用落會冇事。」他質疑，今次事故不排除與列車金屬疲勞有關，亦已去信政府，要求當局全面檢查現時這批列車，全部近7,000多道列車車門的安全性。

雖然港鐵指，事故與列車本身無關。田北辰直言，「初步（調查）佢梗係咁講啦」，期望港鐵可調查真正原因，又指即使確定與車門無關，車齡大的問題亦應盡快處理。

實政圓桌立法會議員、前九鐵主席田北辰認為，該款列車已運作近40年，「應該要六退休，（運作）近40年，點可能用落會冇事」，不排除今次事件與列車金屬疲勞有關。（資料圖片）

港鐵列車車齡近40年 工程師：更換新車不易

港鐵近年更換多條鐵路線的信號系統，並計劃隨新系統投入服務後，淘汰現採用的英製列車，轉用新列車。但於去年3月，港鐵測試荃灣線新信號系統時，曾因信號系統問題，致兩列非載客列車相撞至嚴重損毀，令更換信號系統計劃延後。

面對列車車齡老化問題，香港工程師學會控制、自動化及儀器儀表分部前主席張子惇指，若現時先更換列車，再更換系統，做法不太可行。港鐵不可能讓新列車一直繼續使用舊系統，未來為新車再更新信號系統，勢令工作增加「事倍功半」。

不過要更換新系統亦不容易，張子惇解釋，採用新系統前需要長時間安裝及測試，惟只能在收車之後進行，「轉做新系統測試，測試完再轉返舊系統，再要做一輪測試」，確保列車運作正常，方可開始翌日營運。他指，轉換系統的過程費時，真正測試時間不足四小時，萬一測試期間稍有差池，更有機會影響翌日營運。

張子惇：事故是否與車齡有關仍需待調查

張子惇指，一般列車壽命為30多年，但要視乎其設計、行走的累計時間，以及港鐵的維修功夫。他指，港鐵有定期為列車做維修保護，若維修功夫做足，亦可提高列車壽命。至於今次事件是否與列車車齡老舊有關，他就認為，需待港鐵調查報告後方可下定輪。

（香港01製圖）

陳恒鑌︰應擴大調查範圍 確保列車車門安全

民建聯陳恒鑌認為，今次事件仍未有完整調查報告，不能夠妄下事故主因。但他指，畢竟今次意外造成車門飛脫，不少市民亦慣常挨向車門，故港鐵調查方向除針對廣告牌外，亦應擴大調查範圍，確保列車車門安全，重拾市民的信心，「以防萬一睇漏眼，多一眼乘客會放心。」

田北辰已參選新界西北地區直選，同區對手包括周浩鼎、黃俊瑯。陳恒鑌是立法會地方選區新界西南候選人之一，同區有工聯會陳穎欣，以及獨立民主派劉卓裕。立法會選舉各界別參選名單，按此參閱《香港01》選舉網站。