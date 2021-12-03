港鐵昨日(2日)傍晚約6時發生嚴重事故，一列港鐵綫往堅尼地城方向的列車，駛至銅鑼灣站時車門飛脫，幸好事件中沒人受傷。有網民對港鐵竟然甩車門大感驚訝，指兩鐵合併以來事故頻生，直言有點懷念以前的「地鐵」時光。



一列港鐵綫往堅尼地城方向的列車，駛至銅鑼灣站時車門飛脫。（網上圖片）

👉韓版藍可兒｜主婦失蹤23日伏屍天台水箱 警方輕視案件失破案時機

港鐵事後指，經初步調查，懷疑是月台隧道內一幅廣告牌移位，碰撞車門導致事件。由於事發時為放工高峰期，事件令港島交通大受影響，灣仔至鰂魚涌站暫停，巴士站逼滿放工人潮，直至晚上近9點，人潮仍然逼爆銅鑼灣，令市民大為不便。

受港鐵故障影響，上環多個巴士站擠滿放工人潮。

👉移民英國發現香港奇差13件事 網民：肉食貴一倍/香港時薪低好多

有網民直言對港鐵十分失望，指其服務質素愈來愈差，在2007年兩鐵合併之後，已發生多次嚴重事故，包括炒車、出軌、甩門、訊號故障令四線癱瘓等，有點懷念合併前的「地鐵」。亦有網民開始回憶以前搭地鐵的經歷，包括波波扶手、不劃位的銀色長凳，感嘆現在港鐵的倒退。

👇👇👇按圖看網民9個地鐵回憶👇👇👇

+ 6

此外，亦有網民指自己以後不會再「挨車門」，指如果當時車廂滿載，門邊的人分分鐘掉下路軌，後果不堪設想。大家有沒有挨車門的習慣？還是會盡量行入車廂中間？留言分享一下吧！

同場加映：【港鐵出軌】紅磡站七個秘密 位於龍脈上？有列車專門運棺材？

除了車門飛脫，2019年亦發生過紅磡站列車出軌的恐怖意外，更有人指紅磡站是一個「特殊」的車站！由它的名字，到直達墳場的路線，甚至當年有報道指，曾有列車撞向一架坦克車，令紅磡這地方充滿神秘感。👉即看關於紅磡站的七個秘密👈

👉👉👉按此睇專家解答更多性疑惑👈👈👈