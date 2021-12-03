港鐵甩門｜港鐵鎖定事故因廣告牌部件移位　工程師：或涉人為疏忽

港鐵銅鑼灣站昨日（3日）發生列車車門飛脫意外，令港島線列車一度受阻近3小時。港鐵車務營運及本地鐵路總管黃琨暐指，經昨晚收車後的調查，已鎖定原因是由於廣告牌部件移位，碰到車門導致車門脫落，排除與列車有關；涉事的廣告燈箱曾於上周四，由承辦商更換廣告。



鐵路運輸專業人員協會主席張年生指，目前難以判斷意外是否涉及廣告牌組件金屬疲勞或生鏽，但由於廣告牌需要定期更換，認為成因有可能涉及人為疏忽，或因工程人員在更換過程中未有鎖實組件。



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因車門鬆脫事件影響，港鐵港島線來往灣仔至太古站服務於晚上一度暫停。按港鐵發出延遲證明書，港島綫服務於下午5時54分至晚上8時46分受影響，即延誤2小時52分鐘。

工程師估計意外屬承辦商人為疏忽 致廣告牌組件鬆脫

鐵路運輸專業人員協會主席張年生今早（3日）在電台節目上表示，今次事故成因的可能性有兩個，包括車門本身問題以及路軌旁的設備出現問題。但他認為，昨晚港鐵的初步報告已合理解釋到事故成因，又相信港鐵在車務安全管理及維修上做得很好，故「唔相信車門本身出現問題」。

他指，目前難以判斷意外是否涉及廣告牌組件金屬疲勞或生鏽，但由於廣告牌需要定期更換，「一定會拆咗啲嘢換，呢個過程以我所知係外判廣告承辦商負責，會唔會做得唔徹底，安全冇做到港鐵要求呢？」，又認為成因有可能涉及人為疏忽。

他續言，有可能因為工程人員在更換過程中未有鎖實組件，形容「可能經一段時間行車，（行車時）車站會震動，震鬆咗啲嘢，跌咗落嚟」，而由於車站月台有避震系統市民未必可感受到震動，「但（行車時）整個車站同隧動嘅震動唔細」。

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建議於路軌設置廣告牌監測系統

張年生又解釋，車門源用以掛鈎式設計，車門頂的車框上有一條橫杆，作開關門時的磨打控制，「好似一個沖涼杆浴簾或者窗簾咁掛上去」。他認為，車門的設計於世界各地沿用，而且車門有系統監察是否關好，相信列車設計是安全，但亦建議乘客盡量避免挨住車門。他表示，車門與廣告牌之間一般有100至150毫米的距離，建議港鐵可以就廣告牌的安全，於路軌設置監測系統，若廣告牌一單超出距離可即時有警告。

港鐵新動力主席陳凱暉指，今次是首次聽聞有類似意外，得悉事故後即時反應是「有冇搞錯，發生咩事、點解會咁樣？」（資料圖片）

工會主席首聽聞類似意外 陳凱暉：有冇搞錯

港鐵新動力主席陳凱暉指，今次是首次聽聞有類似意外，得悉事故後即時反應是「有冇搞錯，發生咩事、點解會咁樣？」他又指，事故發生在下午的繁忙時間，列車已行走約10時，不理解廣告牌為何會「冇啦啦彈咗出嚟」；又形容意外人無人受傷屬幸運，「撞擊力咁大，咁樣甩法，冇人挨緊度門咁係一件好好彩嘅事件」。

他解釋，廣告牌是由一塊大玻璃組成，可由下掀向上更換廣告並設鎖頭，方面收車時更換廣告；估計事故成因是因為廣告牌未有妥善上鎖，列車經過時產生氣流，「令本身鎖得唔好好嘅鎖頭扯出嚟，導致意外發生」，與車門本身無關。他認為，港鐵需要調查事故原因，是否涉及承辦商工序問題，以及加強巡查。

他又透露，現時港鐵將不少的車站工作外判予承辦商，主要由於有部份的工作並非鐵路專項，例如清潔、更換廣告等，故需要外判專項的承辦商。

港鐵鎖定原因為廣告牌部件移位 排除與列車有關

港鐵車務營運及本地鐵路總管黃琨暐在節目表示，經昨晚收車後的調查，已鎖定原因是由於廣告牌部件移位，碰到車門導致車門脫落，排除與列車有關，列車服務今早同樣維持正常。他強調，港鐵每日在出車前都會作嚴格的檢查，確保列車能夠安全運作，每晚收車後都會就列車設備作嚴謹的維護程序，乘客可以放心。

他指，未來會繼續調查，包括檢視廣告牌的設計、操作程序、涉事廣告牌當時的狀態，以及跟換廣告牌的過程，「一定會詳細調查睇移位點發生」。現時除了拆除涉嫌引起事故的相關組件外，其餘全線不同類型的燈箱亦已安排全面檢查，亦會盡快向相關政府部門報告。

涉事燈箱上周四曾由承辦商更換廣告

港鐵車務工程總管吳偉鴻補充指，涉事的大型廣告牌可用作放置燈箱廣告，或貼上大型的貼紙廣告，連同涉事的廣告牌，全線共有八塊同類型廣告牌，分別位於四個車站。相關移位的廣告牌部件為平時更換廣告時需要用到，並位於廣告牌的下方。黃琨暐指，涉事的廣告燈箱於上周四曾由承辦商更換廣告。

至於事故應對方面，黃琨暐指，事故發生後職員已即時報告予車務控制中心，並即時安排車站職員協助，安排乘客有序離開車箱，港鐵亦有安排90部接駁巴士；直言明白繁忙時間會對乘客造成影響，「點都會對乘客造成不便，真係要講聲對唔住」。