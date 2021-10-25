中醫宋勵君涉處方未標示西藥成分藥膏被捕　誤用或致肌肉萎縮

衞生署近日突擊搜查註冊中醫宋勵君駐診的處所，發現一款黃色藥膏樣本，含有未標示的西藥成分，包括「丙酸氯倍他索」和「咪康唑」，不當使用將致出現圓臉、肌肉萎縮等病徵。警方今日（25日）拘捕一名50歲女子，涉嫌非法管有第1部毒藥及未經註冊藥劑製品。



衞生署呼籲，曾到灣仔天樂里9-17號兆豐大廈4樓B室、向該中醫求診的市民，應停用其處方的藥膏。而案件調查仍在進行中。



衞生署近日突擊搜查註冊中醫宋勵君的處所，發現一款黃色藥膏樣本，含有未標示的西藥成分，包括「丙酸氯倍他索」和「咪康唑」。（衞生署提供）

涉非法管有第1部毒藥及未經註冊藥劑製品被捕

衞生署表示，根據醫院管理局近日呈報的一宗懷疑中毒個案，突擊搜查灣仔天樂里9-17號兆豐大廈4樓B室，註冊中醫宋勵君駐診的處所，並檢獲一批外用製劑。政府化驗所的化驗結果顯示，當中一款黃色藥膏樣本，含有未標示的西藥成分，包括「丙酸氯倍他索」和「咪康唑」。警方今日拘捕一名50歲女子，涉嫌非法管有第1部毒藥及未經註冊藥劑製品。初步調查顯示，有關藥膏在內地製造及由註冊中醫宋勵君進口和處方給病人使用。調查仍在進行中。

衞生署續指，「丙酸氯倍他索」屬皮質類固醇，為第1部毒藥及處方藥物，用於治療炎症。不過，不當使用皮質類固醇可引致嚴重副作用，例如庫欣氏症候群，即出現圓臉及肌肉萎縮等病徵；「咪康唑」亦為第1部毒藥，常用於治療皮膚受真菌感染的藥物，外用可引致皮膚痕癢、刺激性及過敏反應等副作用。

註冊中醫宋勵君。（四喜堂網頁截圖）

市民可將藥膏送交中醫藥規管辦公室銷毀

衞生署將設立熱線（2961 8949）供市民查詢，熱線明日（26日）起於周一至五上午9時至下午5時運作。市民如使用該中醫處方的藥膏後感不適，應盡快徵詢醫護人員的意見，並可在辦公時間內，將有關藥膏送交九龍觀塘巧明街100號Landmark East友邦九龍大樓16樓衞生署中醫藥規管辦公室銷毀。

根據《藥劑業及毒藥條例》（第138章），非法管有第1部毒藥及未經註冊藥劑製品均屬刑事罪行，一經定罪，每項最高罰則為罰款10萬元及監禁2年。待調查工作完成後，衞生署將就檢控事宜徵詢律政司的意見，亦會將個案轉介香港中醫藥管理委員會考慮是否需要採取紀律行動。