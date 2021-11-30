安心出行︱民建聯禮賓府請願　籲向長者派個人二維碼　處所逆掃瞄

港府下周四（12月9日）開始，強制進入食肆等指定處所須使用安心出行。民建聯多名立法會候選人今（30日）到禮賓府請願，要求政府顧及不懂使用智能手機的長者，推出可讓場所職員「逆向掃瞄」到場長者的實體二維碼，便利他們出入。參選新界西南的陳恒鑌表示，已去信政府要求研究。



民建聯周浩鼎、陳克勤、梁熙、李世榮及鄭泳舜等人都有參與請願，其中周浩鼎敦促政府要求機組人員返港須按風險進行7至14日檢疫隔離，避免本地爆發新型變種病毒。梁熙則稱有商戶向他反映，因為安心出行而生意大減，建議加派人手，以軟件掃描實體二維碼。



安心出行問題不解 將影響長者通關

陳恒鑌指，政府只須按照長者卡資料，向每名長者郵寄特定實體二維碼，再由處所負責掃碼，長者即可到不同地方使用安心出行。他強調安排並不複雜，屆時市民不管有無否智能手機，都可使用安心出行。與陳恒鑌一同到場請願的康叔已年屆80多歲，他表示自從政府強制出入政府處所須用安心出行後，再無去公共街市買菜。康叔強調自己嘗試過，惟無辦法學懂使用智能手機。

參選新界西北的周浩鼎指，不少長者在下載及使用安心出行都有困難，但正在商討的通關安排，安心出行的紀錄將成為其中一個過關條件，與內地健康碼對接。對此，尤其須照顧長者需要，否則將成為他們回內地的通關障礙。

陳克勤籲考慮嘟八達通代替掃碼

參選新界東北的陳克勤指，自從9月起進入部分食肆須使用安心出行，不少弱勢社群都面對困難。他提到，內地亦有弱勢社群的問題，但在實名公交卡、小區住戶證等配合下，同樣方便追蹤人士，認為香港可以參考，例如通過實名八達通、實體健康碼達致相同效果，期望政府更人性化。

參選新界東南的李世榮表示，安心出行造成極大不便，要求使用智能手機令長者出現障礙，有長者更表示難以購入低價智能手機。他批評政府未想清楚就推出安心出行，雖然支持港府抗疫，亦要求政府懂得市民困難。至於參選了九龍西的鄭泳舜則表示，即使政府准許65歲或以上長者以填表代替安心出行，但也有人因擔心應付不來及多人排隊，寧願放棄去街市買菜。

有關其他立法會選舉候選人資訊，可見於香港01立法會選舉2021專頁。