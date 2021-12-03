香港健康碼｜無住址證明仍可申請　薛永恒：沒打算以八達通代安心

「港康碼」將於下周五（12月10日）上午9時開始作網上申請，申請者須提供身分證號碼及住址證明等。創新及科技局局長薛永恒指，市民可用電費單或水費單等作住址證明，但若未能提供相關證明的市民，當局會寄信到住址，信內會有開戶密碼供其開戶。



另外，申請「港康碼」的市民須上載「安心出行」紀錄。雖然流動應用程式已推行一段時間，但對長者或視障人士而言仍造成不便，曾有團體倡以八達通代替。但薛永恒認為，代為管理的做法未必佳：「出入係咪過往個20至30日大家都一齊，始終有差異，點樣令到年青人或者長者，更加識得用好智能手機做出行紀錄，對自己保護更有效。」



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政府昨日（2日）公布，於下周五（10日）起，推出實名制的「港康碼」，申請者須提供身分證號碼及住址證明等，並上傳「安心出行」紀錄作申請，然後可申請轉碼成「粵康碼」或「澳康碼」，免檢疫赴內地和澳門。

薛永恒：港康碼是通關前奏 但與配額無關毋須急於申請

創新及科技局局長薛永恒今日（3日）在電台節目時表示，市民對通關充滿期待，又指「港康碼」是通關的前奏。他指，理解申請程序對不熟悉使用智能手機的市民而言有困難，故當局在通關前已預留足夠時間讓大家熟習應用程式，又會派外展隊在全港各區設置街站，協助市民下載。不過，他強調「港康碼」的下載時間與通關配額無關，呼籲大家毋須急於申請，「擔心如果一下子太多朋友同一時間下載，可能會排隊排長時間，大家唔好心急，可以喺茶餘飯後有時間先下載。」他又分享到，「港康碼」推出前已嘗試開戶及下載，只需花幾分鐘時間很方便。

▼香港健康碼推出 為通關作準備▼



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「香港健康碼」系統官方網站即將啟用。（港康碼網站截圖）

若上載他人出行紀錄屬違法行為

申請「港康碼」時，市民需要上載過去21天的出行紀錄，薛言，「唔排除有朋友因唔同原因，21日冇出過街，冇去過有安心出行嘅地方」，故無相關紀錄亦可接受。雖然現時「安心出行」並非採用實名制，但他強調如果上載他人的出行紀錄申請「港康碼」，屬欺騙行為，市民需要負上法津責任。

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若無住址證明當局會發信供開戶密碼

另外，使用申請「港康碼」時需要提交住址及住址證明。薛永恒指，市民可用電費單或水費單等作住址證明，但若未能提供相關證明的市民，當局會寄信到住址，信內會有開戶密碼供其開戶。他在另一個電台節目亦表示，當局已增加人手核對住址證明，每個申請大概需要兩至三日，但若申請量較多，則相對需要更長時間。

暫無打算以八達通代替應用程式 薛：現階段開太多方式會混亂

部份處所陸續強制使用「安心出行」，但對長者或視障人士而言造成不便，曾有團體倡以八達通代替流動應用程式。薛永恒就指，現時「安心出行」的運作上，處所只需在當眼位置張貼二維碼，亦可隨時影印多張二維碼，方便市民掃瞄，「大家使用起來已經習慣咗同方便，如果用其他方式要重新習慣過、重新安裝唔同工具，現階段如果開太多方式會混亂咗市民，亦令處所負責人在防疫工作上面對更多困難」，目前希望用好現在廣為人用「安心出行」應用程式。

他又指，現時「安出出行」已有694萬下載率，認為疫情期間，令市民更學識如何使用智能手機及科技抗疫，「因為防疫期間睇到網上網上工作、生活、安排飲食都多用咗電腦同智能手機。」

▼首次登入「港康碼」系統步驟▼



「粵康碼」容許家人代為管理 政府暫未打算採用相同做法

「粵康碼」容許市民通過「添加家庭成員」的功能，為子女代申領「粵康碼」，並為其代為管理。被問到港府會否參考做法，薛永恒指，現時本港在使用智能手機上相對普及，雖然理解有個別人士沒有智能手機，但覺得代為管理的做法未必佳，「出入係咪過往個20至30日大家都一齊，始終有差異，點樣令到年青人或者長者，更加識得用好智能手機做出行紀錄，對自己保護更有效。」

他強調，不同地方使用的系統都各有特色，配合社會情況以及疫情發展，當局亦會參考不同做法及與時並進，更新及優化系統。

「安心出行」連接「港康碼」系統步驟▼

