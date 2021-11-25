安心出行｜食肆全面強制使用在即　小食店鼓勵客人買外賣

下月9日起進入任何食肆堂食須用「安心出行」，有屬A類食肆，即堂食至晚上6時的食肆、咖啡店，將需要隨新規定使用程式到店內享用食物。



銅鑼灣有不少食店，有少部份是A類食肆，有小食店職員表示，有客人已經習慣購買外賣使用程式，會鼓勵更多客人改用外賣，「如果個客猶豫，咪即刻畀膠袋轉外賣，即刻諗到點做啦。」同區的兩所咖啡店，表示新規例之下，暫時無意改變食肆種類，延長營業時間，但坦言有機會影響生意。



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食客已慣用「安心出行」

港府為加強防疫，以及通關作準備，下月9日起進入任何食肆堂食須用「安心出行」，有屬A類食肆，即堂食至晚上6時的食肆、咖啡店，將需要跟隨新規定。有咖啡店因生意大減下表明會提早結業；亦有位於銅鑼灣的A類食肆的咖啡店、餐廳表示，種種原因下當初成為A類食肆，新規例下只能無奈接受，坦言小店人手有限，難以逐一查明客人有否使用，但不約而同說，近三個月來，已有部份客人習慣使用安心出行，「其實我哋呢度食嘢唔需要用，但係好多人都主動搵來掃，可能強迫之下，已經習慣了。」有食肆為免「苦了食客」，客人不想使用安心出行，會鼓勵買外賣。

位於銅鑼灣的A類餐廳表示，新規例下只能無奈接受，坦言小店人手有限，難以逐一查明客人有否使用。（梁煥敏攝）

位於禮頓道的食店，地方不大只設有四個坐位，去年11月已改為下午六時休息，屬A類食肆，店員梁女士説，附近工作的食客已習慣買外賣，堂食比率只有兩成，相信政策實施後只剩下一成客人選擇堂食，但她説，不少客人已經習慣使用「安心出行」程式，規例未實施之前有三份一人已經「養成習慣」，「有啲人連買外賣都會用，可能已經習慣咗，仲會即刻整俾我睇。但係老一輩嘅客人操作電話慢反而困難啲！」

她又説，明白有客人會不習慣使用「安心出行」程式，會鼓勵改吃外賣，「如果個客猶豫，咪即刻畀膠袋轉外賣，即刻諗到點做啦。」但不認為會有客人因為要使用程式，外賣的生意會增加。

位於銅鑼灣的A類餐廳表示，新規例下只能無奈接受，坦言小店人手有限，難以逐一查明客人有否使用。（梁煥敏攝）

另外，A類食肆當中不乏咖啡店，兩間位於銅鑼灣的A類堂食咖啡店，暫時無意因新規例延長服務時間或改為B類餐廳。其中一間位於希雲街的咖啡店，有客人主動使用安心出行，店員李小姐說，的確已經有人習慣使用，新規例下，相信對生意可能有影響，但現時仍然難以估計確實影響有多深遠，「我相信大部份客人都知道我哋只係無奈接受，逼出來，唔會太介意，生意有影響我哋都唔會鼓勵外賣，因為咖啡始終係要享受咁樣飲。」