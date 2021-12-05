國家隊訪港｜港協暨奧委會設午宴歡送　返內地檢疫後月中再訪澳門

國家隊運動員旋風式訪港3日，共有29名運動員及3名教練隨行，期間參與連串交流獻技及分享活動，與本港市民近距離見面。代表團今(5日)下午出席港協暨奧委會舉行的歡送午宴後，離開香港返回內地。代表團在內地經14天隔離檢疫後，將於本月19日由珠海經港珠澳大橋前往澳門訪問3天。



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今日是代表團訪港最後一天，各奧運健將繼續兵分多路出席多項活動，包括在理大出席分享會，包括百米飛人蘇炳添、乒乓球金牌選手馬龍等；亦有國家隊成員獻技表演，出席成員包括男子吊環金牌劉洋、男子雙槓金牌鄒敬園等。

代表團下午出席中國香港體育協會暨奧林匹克委員會為他們舉行的歡送午宴，出席午宴嘉賓包括行政長官林鄭月娥、中聯辦副主任盧新寧、港協暨奧委會會長霍震霆、中國國家體育總局副局長暨代表團團長楊寧、外交部特派員公署特派員劉光源、民政事務局局長徐英偉等。

霍震霆致辭時指，由於疫情關係，本港市民未能如過往一樣近距離接觸訪港運動員，但相信代表團定能感受到香港市民的熱情和支持。他又期望將來本港能夠與內地在體育運動上有更緊密的聯繫，促進精英體育的發展，共同在國際體壇上爭取更好的成績。



代表團結束訪港的3日行程後會返回內地，經14天隔離檢疫後，代表團成員將於本月19日由珠海經港珠澳大橋到澳門訪問3天。

國家隊運動員將於本月19日至21日前往澳門。(澳門體育局圖片)

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