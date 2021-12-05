國家隊訪港｜馬龍等5將近距交流　林大輝邀讀理大：支持所有費用

29名國家隊運動員訪港3日活動今日（5日）踏入最後一日，其中百米飛人蘇炳添及乒乓球金牌名將馬龍等5名東京奧運代表國家出賽的運動員，連同國家游泳隊教練王愛民，今早到香港理工大學，與香港學生及運動員分享拼搏經歷，並進行近距離交流。在會場理大賽馬會綜藝館外，活動開始前有不少同學等候運動員到場，而除了與香港學生及運動員交流答問，活動亦會發表運健兒主題報告。
邀金牌運動員升讀理大 林大輝：我跟滕校長會全力支持你們所有費用
國家隊運動員今日早上會到理大賽馬會綜藝館參加「國家奧運健兒校園分享會」，與香港學生及運動員分享拼搏歷程和動人故事，現場設答問環節。理大校董會主席林大輝致辭時稱，今年適逢理大成立85周年，也正值香港重返正軌，迎來國家隊運動員訪港，意義重大。他提到，國家隊在東京奧運共取得88面獎牌，本港亦取得前所未見佳績，為港爭光。港府斥資購入東奧轉播權，令港人可欣賞國家隊及本港運動員光采：「升起國旗、區旗時非常自豪，認同感大大提升。」
林又提到，理大在世界排名66位，邀請國家隊金牌運動員退役後考慮前往理大讀書，林大輝續指，「我相信我作為主席，跟滕錦光校長會強力支持你們的費用，所有的費用，這是我的邀請。」全場聞言後歡呼鼓掌。
我相信我作為主席，跟滕錦光校長會強力支持你們的費用，所有的費用，這是我的邀請。
民政事務局局長徐英偉致辭時則表示，今年是運動豐收年，港府亦致力推動體育界發展，包括正著手研究體育專業化及產業化，正在興建的體育園，亦令本港有條件主辦更多國際賽，體育人才需求大增。他又指將全力以赴協辦全運會，冀於2025年相約於粵港澳，亦對今日的交流活動感到開心，冀年輕人及市民了解頂尖運動員的心路歷程。
出席今日交流會的，包括男子百米短跑第六名的蘇炳添、男子乒乓球單打冠軍馬龍、男子舉重81公斤級冠軍呂小軍、女子賽艇四人雙槳冠軍崔曉桐、女子個人重劍冠軍孫一文，以及國家游泳隊教練王愛民。
據知，國家隊成員早上將會分組活動，除理大活動外，其他成員到訪地點包括香港體育學院（與體院的運動員及青少年交流）、元朗體育會（社區表演）、黃竹坑警察學校與少年警訊交流，另有部份人則與晉江同鄉會（葵興）交流。
全體國家隊成員將在中午前往尖沙咀香格里拉大酒店，出席港協暨奧委會歡送宴，下午約3時半會從港珠澳大橋口岸離港。
國家運動員首日訪港情況