國家隊訪港｜馬龍等5將近距交流　林大輝邀讀理大：支持所有費用

29名國家隊運動員訪港3日活動今日（5日）踏入最後一日，其中百米飛人蘇炳添及乒乓球金牌名將馬龍等5名東京奧運代表國家出賽的運動員，連同國家游泳隊教練王愛民，今早到香港理工大學，與香港學生及運動員分享拼搏經歷，並進行近距離交流。在會場理大賽馬會綜藝館外，活動開始前有不少同學等候運動員到場，而除了與香港學生及運動員交流答問，活動亦會發表運健兒主題報告。



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邀金牌運動員升讀理大 林大輝：我跟滕校長會全力支持你們所有費用

國家隊運動員今日早上會到理大賽馬會綜藝館參加「國家奧運健兒校園分享會」，與香港學生及運動員分享拼搏歷程和動人故事，現場設答問環節。理大校董會主席林大輝致辭時稱，今年適逢理大成立85周年，也正值香港重返正軌，迎來國家隊運動員訪港，意義重大。他提到，國家隊在東京奧運共取得88面獎牌，本港亦取得前所未見佳績，為港爭光。港府斥資購入東奧轉播權，令港人可欣賞國家隊及本港運動員光采：「升起國旗、區旗時非常自豪，認同感大大提升。」

理大校董會主席林大輝致辭時邀請國家隊金牌運動員退役後考慮前往理大讀書。（張浩維攝）

林又提到，理大在世界排名66位，邀請國家隊金牌運動員退役後考慮前往理大讀書，林大輝續指，「我相信我作為主席，跟滕錦光校長會強力支持你們的費用，所有的費用，這是我的邀請。」全場聞言後歡呼鼓掌。

我相信我作為主席，跟滕錦光校長會強力支持你們的費用，所有的費用，這是我的邀請。 理大校董會主席林大輝

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民政事務局局長徐英偉致辭時則表示，今年是運動豐收年，港府亦致力推動體育界發展，包括正著手研究體育專業化及產業化，正在興建的體育園，亦令本港有條件主辦更多國際賽，體育人才需求大增。他又指將全力以赴協辦全運會，冀於2025年相約於粵港澳，亦對今日的交流活動感到開心，冀年輕人及市民了解頂尖運動員的心路歷程。

出席今日交流會的，包括男子百米短跑第六名的蘇炳添、男子乒乓球單打冠軍馬龍、男子舉重81公斤級冠軍呂小軍、女子賽艇四人雙槳冠軍崔曉桐、女子個人重劍冠軍孫一文，以及國家游泳隊教練王愛民。

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據知，國家隊成員早上將會分組活動，除理大活動外，其他成員到訪地點包括香港體育學院（與體院的運動員及青少年交流）、元朗體育會（社區表演）、黃竹坑警察學校與少年警訊交流，另有部份人則與晉江同鄉會（葵興）交流。

全體國家隊成員將在中午前往尖沙咀香格里拉大酒店，出席港協暨奧委會歡送宴，下午約3時半會從港珠澳大橋口岸離港。

國家運動員首日訪港情況



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