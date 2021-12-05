國家隊訪港｜親述奪金「比心」緣由　馬龍︰給艱難時沒放棄的自己

國家隊運動員旋風式訪港3日，共有29名運動員及3名教練隨行，百米飛人蘇炳添、乒乓球金牌選手馬龍等5名奧運健將今(5日)在理大出席交流分享會。乒乓冠軍馬龍主動提及在奧運男子單打決賽奪金後「比心」的動作：「是送給在艱難時刻沒有放棄的自己」。

馬龍回顧廿多年的運動生涯，指乒乓球教會自己如何面對輸贏，還有失敗後重來的勇氣，以及絕境不放棄的信念，又直言害怕失敗，但更想勝利，正是這份信念，雖已年屆32歲，始能在東京奧運賽場上收穫兩面金牌。



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憶述巴西奧運首奪金：看見五星紅旗因我升起是最幸福的時刻

馬龍表示，5歲起打乒乓球，一開始是父母希望讓他強身健體，但隨著日子過去，已成為為國爭光的夢想，他憶述2016年里約奧運奪得單打冠軍：「看見五星紅旗因我而升起，是最幸福的時刻。」

他隨後數年飽受傷患困擾，曾經退賽，施手術前夕他決定剃光頭，「忘記過去成績」。康復路上暫別乒乓球訓練，「反令我更享受打球」，亦意識到乒乓球已是生命中無法割捨的一部分。

坦言害怕失敗 「比心」除向觀眾致意也是送給沒有放棄的自己

他提到傷患後復出時，曾有記者問他「害怕失敗嗎？」馬龍指自己害怕失敗，但更想贏得勝利，正是帶著這份信念、以32歲之齡再次踏足東京奧運賽場，最終收穫兩塊金牌。他又提到，賽後向所有人「比心」，除向觀眾致意，亦是送給在艱難時刻沒有放棄的自己。

馬龍︰運動員就如火燭和鏡子 映照心懷熱愛及夢想的大家

他續說，每次奧運會後，很多運動員均被認識、受到愛戴，他認為偶像之於他是火燭和鏡子，以映照心懷熱愛、夢想的大家，只要心懷熱愛，永遠是當打之年。

鬼馬回應林大輝邀讀理大 馬龍以未來學長稱呼現場學生

對於理大校董會主席林大輝致辭時開腔邀請退役後到理大讀書，馬龍以「未來學長、學姐們」稱呼現場的學生，笑言今次是「面試經驗」。

形容中國人都會打乒乓球 被問誰是最大對手？誰站在我對面誰就是我最大對手

至於會否出戰巴黎奧運，他說比賽是一輪一輪、一場一場打，最大的對手既是站在對面的對手，也是自己和國家隊，形容中國人都會打乒乓球：「誰站在我對面，誰就是我最大對手；當然還有一個最大的對手，也是我自己；不過最大的對手也是中國隊，中國隊誰都很厲害，中國人都會打乒乓球。」

誰站在我對面誰就是我最大對手；當然還有一個最大的對手，也是我自己；不過最大的對手也是中國隊，中國隊誰都很厲害，中國人都會打乒乓球。 東京奧運男子乒乓球雙金牌得主馬龍

不老軍神呂小軍未言退役：源自內心的熱愛

今年37歲、被譽為「不老軍神」的男子舉重81公斤級冠軍呂小軍則提到，遲遲未有退役，是源自發自內心的熱愛，亦沒有將舉重當作工作或謀生手段，而是樂趣、事業和情感寄托，他續說，每周舉重以噸的重量起計，但並非煎熬的堅守，而是釋放和享受，亦熱愛自己身上每一塊肌肉，「做自己喜歡的事情就是堅持的理由」。他又提及，曾負傷上陣，但走上舉重台，「就是要讓五星紅旗升起，捍衛中國力量，為國而戰。」

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東奧非終站 呂小軍：或會堅持到40歲甚至巴黎奧運

他又說，妻子和兩名女兒的支持，是最大的動力來源。他指，受疫情所限，備戰東奧一年多期間，不能照顧家庭及陪伴孩子成長，對於女兒缺少爸爸在身邊，他時刻感到非常愧疚，但曾為舉重運動員的妻子非常理解自己，又開玩笑說：「暫時把你交給國家，家裡的事交給我」，雙方都認為「有國才有家」，運動員為國而戰是義不容辭。他強調，東奧並非終站，自己或會堅持到40歲，可能還會出現在明年的世錦賽，甚至巴黎奧運會，全場聞言掌聲不斷。

出席今日交流會的國家隊運動員，包括男子百米短跑第六名的蘇炳添、男子乒乓球單打冠軍馬龍、男子舉重81公斤級冠軍呂小軍、女子賽艇四人雙槳冠軍崔曉桐、女子個人重劍冠軍孫一文，以及國家游泳隊教練王愛民。

▼國家運動員12月3日首日訪港情況▼



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