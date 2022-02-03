通脹｜一哥焗豬飯廿年價倍翻　新冠為何沒造成沙士時的賤物鬥窮人

疫情肆虐至今已超過兩年，第五波疫情於今年1月爆發，至現在無源頭個案不斷增加，傳播鏈漸模糊。本港20年內經歷了兩次疫情，2003年的沙士與2019年的新冠肺炎，但兩次疫情對本港帶來截然不同的影響。沙士時疫情只歷時大半年，但港人今次已抗疫逾兩年；沙士令本港經濟陷入通縮，人工物價不斷縮水，但現時港人要面對的是物價飛升的通脹壓力。

除了因為自2008年金融海嘯後，各國央行尤其美國聯儲局推出量化寬鬆政策，大印銀紙救市，影響持續了14年。今次疫情令全球供應鏈大混亂，運費上升亦令物價持續攀升。此外，學者李兆波亦認為有一個原因，令兩次疫情大不同。



（虎年通脹專題系列．一）



▼2003年 沙士襲港的情況▼



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大家樂「一哥焗豬扒飯」陪伴每名港人長大，今年已踏入25歲。但是1997年的售價，大家還有印象嗎？其實截至今日，「一哥焗豬扒飯」已是當年雙倍以上的價錢。隨著2003年SARS爆發後，政府推出自由行救市，店舖租金不斷上升；而2011年最低工資的實施，以及食材成本飆升，「一哥焗豬扒飯」亦逐步加價至接近半百元。踏入2022年，新巴城市加價、麥當勞加價、迪士尼已一馬當先加價，但未知港人的薪金及荷包，又是否能趕上大市「加價」呢？

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1997年以來「一哥焗豬扒飯」曾兩度大幅加價

大家樂於1997年改良焗豬扒飯，並重新命名為「一哥焗豬扒飯」，成為大家樂招牌菜之一。當年的價格大眾化，僅21元便溫暖無數飢腸轆轆的港人。時光匆匆，一哥焗豬扒飯今年踏入25歲生日，歷經2003年沙士(SARS)、2008年金融海嘯，直至2020年初新冠肺炎爆發，其售價亦一直「快高長大」，升至目前單售約44元，已是當年的雙倍價錢。

從食評網OpenRice、網上討論區，以及各大傳媒過去的資料所得，其實一哥焗豬扒飯於過去近20年間，價格經歷兩次急升期，分別為2007至2011年，從24元急升至35元，4年間升幅達45%；以及2014年至2017年，從35元漲至42元，3年間升幅亦達20%。

為何SARS通縮、新冠肺炎通脹？李兆波解釋︰5G時代

踏進21世紀，本港歷經SARS及新冠肺炎兩大疫情，不過兩者對經濟似乎帶來截然不同的情況。SARS於2003年重創本港經濟，曾一度出現通縮。其後內地與港府於同年簽署CEPA，才依靠自由行刺激本港經濟「起死回生」。反之，新冠肺炎疫情直至今日仍然持續，未帶來通縮之餘，物價卻節節攀升，兩電、巴士、迪士尼、麥當勞等陸續宣布加價，百物騰貴。

不過當年今日的時代背景已轉變，不可同日而語。中大商學院亞太工商研究所名譽教研學人李兆波表示，2000年初科網股爆破，但如今隨著邁入5G時代，金融業的顧問服務、上市集資、部分零售業的銷售等，均可在網上進行，意味疫情下大部分經濟活動仍然持續，因此帶來的衝擊不及2003年SARS。

一哥焗豬扒飯加幅跑贏香港通脹

其實，根據政府統計處每年公布的綜合消費物價指數，亦即通脹指數。除了SARS爆發後的2004年出現通縮外，本港自2005年開始持續通脹，亦意味經濟開始恢復增長。即使歷經金融海嘯、社會運動、新冠疫情，亦無阻通脹的步伐，一直穩定維持於6%以下的增幅。

政府財庫局早於2004年曾推發布經濟概況，便提到「中國內地訪港旅客人數大幅回升，特 別是於七月底落實『個人遊』計劃後，帶動旅遊業迅速自谷底反彈」，預視本港未來的經濟起飛。而今年統計處的報告亦提到「環球疫情不斷演變下的供應瓶頸，可能會令一些主要經濟體的通脹持續高企一段更長時間」，意味接下來港人仍要「硬食」高通脹。

若以每年一哥焗豬扒飯的加幅與通脹指數作比較，2004年至今共17年，當中11年的加幅跑贏通脹，僅得1年的價格不增反減，亦有5年並無加價。但總括而言，快餐店龍頭的招牌菜一哥焗豬扒飯的價格，近年亦接近有增無減，其他食肆的價格升幅更可想而之。

中大商學院亞太工商研究所名譽教研學人李兆波。（資料圖片／余俊亮攝）

食材、薪金、租金 食肆3座大山成本通通上漲

李兆波分析大家樂加價的原因指，食肆的經營成本主要包括︰食材佔3成、薪金佔3成、租金1成多，其餘為水電煤等雜項。其實翻查資料，可發現以上3項開支近年來已不斷上漲，政府於2011年實施最低工資，11年來已由每小時28元調整至37.5元，但不論是當年還是今日，最低時薪仍然不足以購買一哥焗豬飯。

至於租金方面，受自由行的帶動下穩步上揚，雖然2019年後因社會運動及疫情有所回落，但相比當年仍然處於高水平。而食材價格最近10年更「跑贏」通脹，豬扒價格於2018年至2020年更飆升兩倍，平均每公斤由80.4元升至170元。

當然，除了大家樂一哥焗豬扒飯外，也可以從常年提供固定餐牌的麥當勞，看出節節上升的通脹問題。麥當勞於2011年推出多個優惠，其中有售價20元的「超值套餐」，包括了魚柳飽餐、6件麥樂雞餐及巨無霸餐，直至今年更改為豬柳蛋漢堡餐，並維持6件麥樂雞餐，巨無霸及魚柳飽則被踢出「超值套餐」的行列。

其實經歷了11年光景，麥當勞食品的售價，如同大家樂已不如當年。麥當勞早前宣布，由今年1月起，大部分食品加價1元。其中，超值早晨套餐不再「超值」，珍寶套餐加價至36.5元，接近1小時最低工資的金額。雖然魚柳包續以11元發售，但相比2011年，若以售26元的6件麥樂雞餐計算，超值套餐的售價已上升30%。

李兆波表示，金融海嘯後的幾年，食材成本價格的升幅凌厲，持續高於通脹水平；同時氣候變遷亦影響農作物產量，間接導致食材價格大增，因此食肆的成本需轉介至消費者。「睇到漢堡包愈嚟愈細，菜愈嚟愈貴，反映食材價格愈嚟愈高。」

▼「一哥焗豬扒飯」價格變遷▼



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李亦分析指，食肆最初採取減少食品份量或飯盒大小，以及節省用電等開源節流的方式，以減省成本。惟各種措施仍未能拉上補下時，食肆唯有加價改善利潤。「另一樣我哋睇到漢堡包肯定係細咗，如果大家由細細個食至而家，你會發覺細得都幾驚人。細到咁上下無可再細嘅話，細得太離譜，就只能夠加價。漢堡包真係好客觀，細1/3都冇走雞。」

食肆普遍以漸進式加價測試市場反應

大家樂去年推出新產品「招牌焗素豬扒飯」，定價更相比原版高出5元。李兆波認為，有理由相信一哥焗豬扒飯的市場認受性高，銷量理想，估計消費者願意接受加價。他指，採用漸進式加價，以銷量測試市場反應，當加幅達某個水平後發現銷量下降，價格則會穩定下來。「加價唔係一次過加好多，係慢慢加少少，唔少餐廳都用呢啲策略。」

若疫情緩和 料一哥焗豬扒飯加價約3%

現時，大家樂一哥焗豬扒飯的最新售價仍維持44元。他估計，若疫情緩和，國際航班恢復往來、限聚令放寬、中港兩地通關，相信今年將加價2%至3%，加幅甚至超越通脹水平。「因為餐飲業喺初期受影響幾大，如果唔係有政府保就業計劃，餐飲業其實幾慘。佢哋𠵱家失業率仍然處於高水平，營業時間同規模有限制。如果有方式措施改善利潤，佢哋一定會去做。」