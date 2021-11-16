兩電加價憂掀加風　基層百上加斤　工聯會倡最低工資每年檢追通脹

環境局及兩電上周公布來年加電費，公共服務加風越吹越烈。惟保障低層勞工的最低工資卻遭凍結，有領取最低工資的員工月薪僅有8,000元，難以應付生活開支。

工聯會服務業總工會認為，以減碳為由，犧牲市民不公平，促請政府檢討「兩年一檢」機制，以避免基層勞工面對連續四年凍薪情況。



工聯會服務業總工會今日（16日）召開記者會，促請政府檢討現時「兩年一檢」的最低工資調整機制。工聯會權益委員會主任丘耀誠表示，環境局及兩電以「減碳有價」為由分別加電費，加上新巴及城巴明年將實施第二階段加價3.2%，港鐵車費扣減優惠又將於明年結束，基層市民生活百上加斤。

根據政府統計處資料，截至今9月，綜合消費物價指數及甲類消費物價已連續9個月錄得按年升幅，但最低工資遭凍結。按現行「兩年一檢」機制下，基層工人需面對連續四年凍薪，反映最低工資未能與通脹掛勾，難以保障基層市民。

丘耀誠續指出，政府於2019年4月至11月，合共批出5,978份外判工合約，當中有25%時薪只有41元或以下，十分接近最低工資。而由於舊合約與新合約工資存在差距，容易出現同工不同酬情況，令舊約員工更難得到保障。

護衛工會理事鍾汶斌說，有領取最低工資的保安員，每日僅有三百多元薪金，每月收入只有8,000至9,000元，交租已花去一大半，要應付其他生活開支非常艱難，「唔好講養家，就算單身都養唔掂自己。」

服務業總工會促請政府正視基層苦況，在最低工資凍結情況下，通脹卻未曾停止，建議最低工資水平應改為「一年一檢」。工會續指，最低工資應因應市場調整至合理水平，最少需做到與通脹掛鉤。當局亦不應以「減碳有價」為理由，容許大幅加電費犧牲市民。丘耀誠亦指出，政府作為最大僱主，不應帶頭剝削勞工權益，既需加強監管外判服務承辦商，也應提供補貼避免同工不同酬情況。