消委會｜兩大超市65%貨品加價幅度勁過通脹　一文睇清邊款加最多

撰文： 歐陽德浩 最後更新日期： 2021-04-15 12:55

去年本港新冠疫情爆發，疫情初期網上謠傳缺貨的推波助瀾下，市民一窩蜂搶購食品及日用品，以致需求大幅增加。消費者委員會今日（15日）公布「2020年年度超市價格調查」，調查顯示罐頭食品是眾多類別中升幅最高，其中「長城牌火腿午餐豬肉198克」由10.7元加價至14.2元，增幅達32.7%。此外，急凍食品的升幅亦顯著，「東東鮮蝦雲吞皇10米170克」更由16.6元加價至19.9元。消委會呼籲，超市集團應負起更大社會責任，避免調高日常必需品的價格。

消委會指２，近六成半即147項貨品升幅高於整體通脹，反映市民購買糧油雜貨的支出百上加斤（資料圖片／黃寶瑩攝）

消委會︰六成半貨品升幅高於整體通脹

不少家庭因應居家抗疫和限聚令措施，大量儲備午餐肉、罐頭魚和罐頭湯等食品。消委會調查本港2間大型連鎖超市共230項貨品的總平均售價，發現在經濟低迷下，仍較2019年上升1.9%，升幅高於同期的綜合消費物價指數（0.3%）。當中近六成半，即147項貨品升幅高於整體通脹，反映市民購買糧油雜貨的支出百上加斤，指情況令人甚為憂慮。

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長城牌火腿午餐豬肉198克增幅逾三成

調查顯示，罐頭食品是13大貨品類別中，總平均售價升幅最高的貨品類別，一年間攀升達19.9%。該類別下，3組共18項貨品平均售價均劇升。當中以「罐頭肉」組別的總平均升幅最為顯著達25.1%，以「長城牌火腿午餐豬肉198克」升幅最高，由10.7元增至14.2元，增幅達32.7%。

至於罐頭食品類別下的「罐頭蔬菜╱湯」及「罐頭魚」，是繼2019年以來連續第2年上升，其中「珠江橋牌豆豉鯪魚227克」的升幅最高，由23.2元升至28.5元，增幅達22.8%。消委會指，「以往常說吃罐頭是最便宜的食物，現在或非如想像般經濟。」

消委會調查本港2間大型連鎖超市共230項貨品的總平均售價，發現在經濟低迷下，仍較2019年上升1.9%。（消委會提供）

麵包蛋糕繼罐頭食品加幅第二高

而「麵包╱蛋糕╱麵包醬」類別，總平均售價亦上升6.4%，為升幅第二高的貨品大類。其中「包裝蛋糕」組別的升幅最高達13.3%。此外，「急凍食品」的升幅為第三高達5.4%，其中以「東東鮮蝦雲吞皇10米170克」的升幅最顯著達19.9%，由16.6元增至19.9元。而消委會亦特別提到「CP蜜汁雞翼230克」繼2019年上升7.4%後，去年再升10.3%。

消委會呼籲，超市集團應負起更大社會責任，避免調高糧油食品等日常必需品的價格，與市民同度艱難時刻。（資料圖片／張浩維攝）

金象牌頂上茉莉香米5公斤加價7.9元

至於「雜糧／調味」大類，消委會表示，去年新型冠狀病毒疫情爆發初期，市面曾出現搶購食米的現象，導致超市貨架沽清的畫面被廣泛報導。其中「糧油食品」類別的總平均售價上升3.4%。其中「食米」的總平均售價，繼2018年及2019年分別上升10.7%及8.5%後，在去年再升4.7%，「金象牌頂上茉莉香米5公斤」升幅最為顯著達12%，由65.9元加價7.9元至73.8元。

消委會呼籲，超市集團應負起更大社會責任，避免調高糧油食品等日常必需品的價格，與市民同度艱難時刻。同時，消費者亦應貨比三家、精明格價。民建聯「超市價格關注組」召集人顏汶羽表示，現時貨品「加風」卻相當普遍，反映企業未有盡其社會責任，情況絕對不理想，因此要求超市應該立即「全單七折」，與市民共渡市艱。