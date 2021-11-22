10月基本通脹率升1.7%　水電煤按年升28.1%　政府︰大致維持受控

政府統計處今日（22日）公布今年10月份的消費物價指數上升1.7%，即基本通脹率，若剔除所有政府一次性紓困措施的影響，錄得1.1%的升幅，較今年9月份的1.0%略高。統計處估計主要是電力費用，以及新鮮蔬菜價格升幅擴大所致。



錄得升幅最高的類別為電力、燃氣及水，急升28.1%。政府指，隨着進口價格升幅加快，以及經濟復蘇，通脹壓力在短期內或會略為上升，但認為基本通脹應大致維持受控。



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剔除政府一次性紓困措施 10月基本通脹率升1.1%

統計處公布，根據綜合消費物價指數，今年10月份整體消費物價，與去年前同月比較，上升1.7%，較今年9月份相應升幅的1.4%高。不過統計處認為，10月錄得較大的按年升幅，因自今年10月份起，差餉寬免的上限，由每個應繳差餉物業，每季1,500元下調至1,000元。

若剔除所有政府一次性紓困措施的影響，10月份綜合消費物價指數的按年升幅，即基本通脹率為1.1%，較今年9月份的1.0%稍高。統計處估計，主要是電力費用，以及新鮮蔬菜價格升幅擴大所致。

消委會調查本港2間大型連鎖超市共230項貨品的總平均售價，發現在經濟低迷下，仍較2019年上升1.9%。（消委會提供）

電力、燃氣及水按年急升28.1% 住屋反跌0.6%

在各類綜合消費物價指數組成項目中，今年10月份錄得按年升幅的類別包括︰電力、燃氣及水急升28.1%，衣履升6.1%，交通升5.7%，外出用膳及外賣升2.5%，耐用物品升2.0%，基本食品升1.8%，雜項服務升0.9%，煙酒升0.7%。另一方面，錄得按年跌幅的類別包括︰雜項物品跌1.6%、住屋跌0.6%。

今年首10個月合併計算，綜合消費物價指數較去年前同期升1.5%，剔除所有政府一次性紓困措施的影響，甲類、乙類及丙類消費物價指數的相應升幅，則分別為0.5%、0.7%、0.2%及0.4%。

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政府︰本地成本壓力仍然輕微 通脹大致受控

政府發言人表示，能源相關項目、個別主要消費物價指數組成項目（包括衣履和交通）的價格，錄得較為明顯的按年升幅，而其他主要組成項目，承受的價格壓力則仍然輕微。

政府發言人續指，展望將來，隨着進口價格升幅加快，以及經濟復蘇，通脹壓力在短期內或會略為上升。但本地成本壓力仍然輕微，基本通脹應大致維持受控。政府會繼續密切留意情況。