移民潮｜中學成重災區　校長憂教師、學生離港　港失未來人才

香港移民潮成風，中學成為「重災區」。中學校長會早前公布的調查顯示，學生退學潮較去年同期升70%、老師移民人數亦飆升7倍。校長會主席連鎮邦憂慮對學界的影響逐漸浮現，「老師離港顯示今日人才流才，學生離港係顯示未來人才流失」，促請政府推出小班至中班教學，亦要提升教師士氣。



中學校長會與中文大學合作，訪問約140名中學校長，調查顯示2020/21學年學生退學人數按年急升至4,460人。(資料圖片)

連鎮邦在香港電台《千禧年代》表示，早前的調查收集了140間中學的數據，共有4,460名學生退學即平均每間32人退學，較過去兩年平均每年20人多70%，而今年退學的學生一半都離開香港亦較早兩年高，反映升勢持續，初中生退學比例多高中生一倍。

140間學校有近千教師離職 年資深退場影響教學質素

他表示，退學潮掀起「音樂椅」效應，學生可以轉校，憂慮「弱勢學生更加弱勢，弱勢學校更加弱勢」。教師離職人數亦高企，140間學校共有987人離職，平均每間學校有7.1人離職，佔每間學校教師近一成，較過往兩年高一倍。

連鎮邦稱，雖然仍然有不少大學畢業生投身教育界，但10至20年年資的教師離職率高，憂青黃不接影響教學質素，「老師離港顯示今日人才流才，學生離港係顯示未來人才流失。」他促請教育局支援跨境學童、推出小班或中班教學，縮小每班規模，以便老師更能照顧學生需要。

大多學校相信學生離校及教師離職趨勢會延續或輕微增加。（資料圖片）

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