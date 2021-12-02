移民潮｜上學年中學平均每校32人退學　教師離職人數飊升98%

受移民潮影響，中小學均持續出現退學潮，香港中學校長會及中大香港學生能力國際評估中心在9月至10月期間進行問卷調查，向140名中學校長發問卷，結果發現上學年，即2020至2021學年學生退學及教師離職情況較之前嚴重。



香港中學校長會早前與中大香港學生能力國際評估中心合作進行「學生退學及教師離職問卷調查」，上學年受訪學校共有4,460名學生退學，退學人數比之前兩個學年驟升 1.7 倍至 4460 人，平均每校 32 人退學。至於受訪學校教師離職人數達 987 人，平均每間學校有 7.1 名教師離職，遠高於 2018-19 的 517 人 及 2019-20 學年的 498 人，較前個學年飊升98%。

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學界相信趨勢會延續

離職教師當中，有一半教師擁有10年以上教學經驗。大部分學校對學生退學及教師離職這趨勢並不樂觀，並相信趨勢會延續。學校亦憂慮離校離職潮對學校以至整個教育生態的影響，包括教育人才的流失、學校領導斷層及地區收生的壓力。 此外，大量教師離職，未能填補合適人選，影響了教學專業質素。

研究團隊關注教師離職離港，顯示著今日人才的流失，學生離港，代表著未來人才的流失，直接影響香港未來發展。教師離職會令學校青黃不接，影響教育質素，並憂慮剩下的老師工作壓力倍增，或會有更多教師選擇離職。團隊建議現時本地整體學生人數下降，可善用契機進一步減少每班人數，確保每位學生獲得充足照顧。

資料來源：「學生退學及教師離職問卷調查」研究報告

🔼🔼🔼🔼受移民潮及人口結構的轉變影響，多校出現學額空缺👉🏻👉🏻👉🏻👉🏻移民潮│暑假後中小學流失5千人 多區學額空缺增加 呢區成重災區👈🏻👈🏻👈🏻👈🏻🔼🔼🔼🔼