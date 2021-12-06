通關｜港人回內地料需先完成疫苗接種　做法比澳門嚴厲

創新及科技局局長薛永恒日前在一個節目表示，港人日後若需將香港健康碼轉換為「粵康碼」以通關，「就要有埋疫苗接種」。換言之，未完成疫苗接種的人士，料難以過關。不過，現時澳門人如需過關到珠海，並不需要完成疫苗接種，只需有7天內的陰性檢測證明，即香港做法將比澳門嚴厲。記者正向政府查詢，12至17歲的青少年如只接種了一劑復必泰疫苗，是否符合「完成疫苗接種」的定義；以及免疫力低人士是否必須打三針，才可過關。



▼香港健康碼推出 為通關作準備▼



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香港健康碼將於本周五（10日）推出，市民登記時不需上載疫苗接種紀錄，不過薛永恒日前在Now TV節目《大鳴大放》表示，日後若需將港康碼「轉碼」為「粵康碼」，就需補充其他資料，「就要有埋疫苗接種，亦都要有陰性測試紀錄，轉咗個粵康碼之後，過咗關，就要根據內地粵康碼嘅安排，再入一啲資料，將粵康碼成為日常可以使用。」

不過，澳門立法會議員林宇滔表示，澳門人現時如要過關到內地，並不一定要先接種新冠疫苗，只需有7天內的核酸檢測結果便可。

另一方面，早前薛永恒和政府資訊科技總監林偉喬在記者會表示，當市民登記港康碼時，只需上載自己在過往21天內的「安心出行」行蹤，即使在過去21天內沒有安心出行行蹤，政府亦會接受。