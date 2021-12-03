01消息：通關每日名額1千起步　爭取新春升至5千

疫情持續快將兩年，香港與內地極可能於聖誕節前後落實「小通關」，餘下焦點是每日過境名額及熔斷機制劃線。政府消息人士向《香港01》證實，港府正向內地爭取每日名額5000個，惟穩妥起見，通關首階段仍傾向以每日1000名額「起步」，待運作行順後，有望在農曆新年（2月1日）前，擴大至每日5000名額。



熔斷機制方面，消息指內地當局認同，只要香港未有社區爆發，便算為安全，故料不用採取「最辣」方案，即毋須發現一宗本地個案便「斷纜」。



據悉，廣東省邊防目前亦以每日最高5000名額此標準，作為與香港恢復通關的準備。換言之，通關落實每日5000名額，指日可待。



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熔斷機制料「減辣」 毋須一宗本地個案便「斷纜」

新冠肺炎疫情持續將近兩年，香港與內地能否順利打開「通關」之門，成為本港社會關注熱點。來自政府消息解釋，隨着香港疫情基本受控，兩地落實「小通關」在望，且最快在聖誕節前實施，但究竟每日有多少港人能過境北上，「並非港府不肯放，而是內地當局（廣東省）好大壓力，擔憂疫情反覆，只要個頭開得好，運作一切暢順，到時莫說每日5000個名額，爭取更多名額也可以，總之初段須以穩妥為主，行順個機制最重要，目前看先以每日1000名額起步較佳」。

熔斷機制足以影響通關成敗，盛傳內地一度提出「辛辣」方案，只要本港有一宗本地個案，便馬上「封關」，而港府則「以兩個群組在本港同時爆發」作為熔斷點「還價」。消息指，由於香港對外防疫把關嚴謹，早前內地專家團隊來港視察後感到滿意，目前的「劃線」是只要疫情沒有在社區爆發，便算香港為安全，故料熔斷機制亦可放寛，毋須發現一宗本地個案便「斷纜」。但至於是否「以兩個群組在本港同時爆發」作為熔斷點，還是有其他中間方案，仍待內地敲定。

該政府中人強調，港府高層早前進一步收緊入境防疫限制，令香港防守機制更穩固，成為通關得以「加速」推進的關鍵。

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通關成敗在防疫 港府官員：但願港人齊心

今次爭取與內地恢復通關，港人可謂望穿秋水，一度傳出今月上旬可落實，現在要聖誕前才有望收到這份「新年禮物」；至於每日名額及熔斷機制，更非港府所能掌握。另一名有份參與籌備通關工作的港府官員，在接受《香港01》查詢通關名額是否有望達成每日5000個時，既無否認，亦未有確認，僅回覆稱:「但願香港人齊心。」意指成事與否仍視乎本港疫情發展，呼籲港人齊心，做好「港康碼」及接種疫苗工程。

創新及科技局昨午公布「香港健康碼」安排，下周五起（10日）開放實名註冊，需上載住址證明、上載「安心出行」行蹤紀錄，以獲取相應顏色的健康碼，分為綠、黃或紅碼。本月9日起，港府要求食肆、戲院、主題公園等場所，必須使用「安心出行」。

▼12.02港府公佈香港健康碼詳情▼



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創新及科技局局長薛永恒在記者會上回應通關時間表時表示，內地專家已確認香港的防疫抗疫工作非常到位，基本符合通關要求，通關準備已到最後時段，現正與內地部門協作準備，特別是衞健委，「通關不只防疫抗疫，在關口很多工作要準備，要強調我們現在到了準備通關最後階段。」

他之後再被問到會否在聖誕時通關，他重申正與內地商討通關安排，通關的準確時間未有資料。

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