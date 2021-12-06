經紀TG發逾千煽動帖文　頻道曾收款164萬　官下令沒收兼囚58月

保險經紀在通訊軟件Telegram（下稱TG)開設「開掛之達人」頻道，在反修例運動期間，在群組內發佈逾千篇帖文，當中有教人製作爆炸品、燃燒品及沙林毒氣相似物品等，亦有煽惑他人攻擊警方及干擾港鐵電纜等，並被指他曾從其銀戶口收款逾160萬元，他早前承認多項煽惑罪。案件今（6日）在區域法院判刑，法官郭啟安不認同被告的帖文影響人數不多，反觀有不少訂閱者將合共逾164萬港元轉帳至被告的帳戶，以示其有實質及廣泛的影響力。郭官最後向被告表示，既然其選擇追求心目中的正義，以身試法，他就必須為其選擇承擔法律後果，終判其入獄58個月。



被告蕭張龍（32 歲，保險經紀），被控共 10 罪，包括煽惑暴動罪、3 項煽惑縱火罪、3 項煽惑公眾妨擾、煽惑他人有意圖而傷人、煽惑他人施用毒藥或殘害性物品，及洗黑錢罪，蕭除洗黑錢罪外，承認其他9項罪名。

承認9項煽動罪

他承認的9項控罪指，蕭於2019年 11 月 12 日煽惑其群組內的人士當天在中文大學參與暴動；及於同月不同日子內，非法煽動TG的使用者損壞他人的財產；煽動阻礙港鐵地方及香港道路，以令對公眾造成妨擾；及煽動他人惡意傷害他人身體、或意圖使他人受損害、精神受創或惱怒，並煽動他人施用毒藥或其他殘害性物品等。

下令沒收頻道所收的164萬元

蕭否認的「洗黑錢」罪，指他於2019年11月至2020年 3 月期間，在香港以蕭張龍名義在滙豐銀行持有的帳戶內洗黑錢約200 萬元。郭官今頒下「沒收令」，要求被告於2022年6月3日前向政府繳交逾164萬港元。

倡議自製燃燒物情況嚴重

郭官就3項煽惑縱火罪判刑時指，被告發佈多則帖文倡議自行製造燃燒物，更附以相關連接教學，案情比一般嚴重，判刑須嚴厲，以加諸懲罰及公開譴責，分別判囚44個月，同期執行；至於煽惑暴動罪，郭官指帖文發備時正值中大二號橋校園衝突。而被告在這情勢嚴重之時，仍煽惑他人到中大參與暴動，無疑是「火上加油」。郭官認為被告就此罪發佈的帖文有針對性的具體地點及手法，情節嚴重，判囚40個月；

提及煽惑傷人罪，郭官指被告提議以鐵通及鏹水傷害警員及「藍絲」，無疑是在衍生暴力及鼓吹仇恨，行為加劇社會撕裂。被告更聲稱要「殺死畜生」，意指警方，說法「駭人聽聞」，判其囚40個月；

提議阻礙港鐵極為自私

就3項煽惑公眾妨擾罪，郭官指當時背景為有示威者發起「三罷」，被告則倡議阻礙港鐵地方，行為嚴重剝奪廣大市民的出行自由，極為自私及原負責任。輕則導致交通阻塞，重則會引致列車出軌，危及乘客生命安全，就此罪判被告囚4個月，分期執行；最後就煽惑他人施用毒藥或殘害性物品罪，被告轉發帖文，提議仿制聲稱與沙林毒氣相近的有害氣體，雖然事後專家指根據其方法只會制出氯氣，但仍有一定程度的危險性，判其囚4個月。

收款164萬可見有一定影響力

郭官考慮部份煽惑罪性質異同，若全部刑期均分期執行會過於嚴苛，遂下令部份刑期同期執行，再因被告品格良好、無案底，減刑2個月，即總刑期為58個月。郭最後表示，他不認同辯方早前指相關頻道的訂閱人數只有接近2萬，故受到被告帖文影響的人不多。郭官認為，既然有合共逾164萬港元由頻道的訂閱者轉帳到被告的戶口，已顯示被告帖文的宣傳具廣泛及實質的影響，有加劇破壞社會安寧的風險。

警方事後會見傳媒，網絡安全及科技罪案調查科總督察戴子斌表示歡迎裁決，指警方尊重市民表達意見的權利，但若有人著互聯網進行違法的行為，警方一定會嚴正執法以維持香港公共安全。戴另提醒市民，高等法院於2019及2020年頒佈的3個臨時禁制令，包括禁止對警務人員、司法人員及其家屬的起底及纏擾行為，及在網絡上煽動使用暴力，現在仍然生效，呼籲市民切勿以身試法。

案件編號：DCCC 853/ 2020