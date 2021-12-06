銀行職員藏有手槍及390發子彈　認罪案押後1月底判刑

警方於去年在元朗洪水橋截停一名男銀行職員，並在其單位內檢獲1支手槍、390發子彈和4個彈匣。男子承認1項無牌管有槍械和彈藥罪，交付高等法院進行判刑。惟法官要求控方就案情中提及、在被告房間檢獲的物品，以書面提交進一步的資料，遂把判刑押後至明年1月31日。



被告陳立明，39歲。他承認於2020年6月9日，在元朗洪水橋石埗村富祐居一單位內，無牌管有槍械及彈藥，即1支手槍、390發9x19mm口徑的子彈，和4個彈匣。

案情指，警方於案發日早上近9時，在被告住所外截停被告。警員其後進入其住所插查，在被告房間的一個夾萬內發現涉案物品。而控罪的子彈和彈匣，可用於涉案手槍。

此外，警方亦在房間的抽屜內，檢獲膠子彈等。而被告的電腦枱，亦有一本教導如何製作半自動手槍的書本。

在警誡下，被告承認居於涉案單位，但對其他問題則保釋緘默。

案件編號：HCCC142/2021