梁卓偉宣布辭職後首現身　港大獲馬會13億設全港首間癌症研究中心

香港大學醫學院院長梁卓偉上月宣布辭職，本學年終結後轉跑道，明年7月加入馬會任慈善及社區事務執行總監。梁卓偉宣布辭職後，今日（7日）首度出席公開活動，與其「未來東家」賽馬會慈善信託基金聯合公布，港大醫學院獲賽馬會慈善信託基金支持，成立全港首間專為癌症而設的研究及服務中心，暫命名為香港大學賽馬會癌症綜合關護中心。



梁卓偉致辭時透露馬會斥資約13億元支持港大醫學院成立全港首間癌症綜合關護中心。（鄧穎琳攝）

現任東家與未來東家合作 梁卓偉：重要一頁

梁卓偉今日與賽馬會慈善事務部主管陳載英見記者，介紹香港大學賽馬會癌症綜合關護中心。梁卓偉率先致辭時透露，馬會斥資約13億元支持港大醫學院成立癌症綜合關護中心，屆時葛量洪醫院將轉型成全港第一間公營癌病醫院暨科研中心。

全港首間癌症綜合關護中心 填補護理服務長期空白

他形容是次港大醫學院與馬會的合作是「重要一頁」，更是「癌症登月計劃」，因數據預視未來20年癌症將是「頭號殺手」，相信中心可填補癌症護理方面的長期服務空白。

梁卓偉為港大醫學院第40任院長，現年49歲的他已在香港大學任教22年。梁卓偉於1999年加入港大，擔任醫學院助理教授，5年後晉升為公共衞生學院副教授，2006年從哈佛大學回港後成為教授，並擔任香港社會醫學學院副院長和公共衛生醫學學監。

他在2008年從學術界跳入「熱廚房」，加入時任特首曾蔭權政府，曾任首位食物及衞生局副局長，2011至2012年轉任特首辦主任，至2012年中政府換屆後重返港大醫學院，擔任社會醫學系系主任，翌年出任港大醫學院院長，是港大歷年第二位年輕學院院長。

梁卓偉明年7月18日出任賽馬會慈善及社區事務執行總監

梁卓偉將於2022年7月18日起，出任賽馬會慈善及社區事務執行總監，為九名總監之一，接替明年8月約滿離任的張亮。