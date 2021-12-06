胡定旭冀明年2月全面通關　譚志源：馬會正與政府商討送手機細節

《香港01》早前報道，創新及科技局局正研究向有需要人士送贈智能手機和數據卡，料由香港賽馬會牽頭送贈。馬會公司事務執行總監譚志源今日（6日）表示，若香港與內地通關，需要市民使用手機應用程式作為通關首要條件，而政府又向馬會提出邀請，他們作為慈善團體樂意探討。他透露，馬會與政府方面仍初步了解中，待安排細節落實始公布。



另外，全國政協常委、華昇診斷中心董事長胡定旭期望，本月內可與廣東省局部通關，至明年2月至3月可以達成全面通關。他透露，自己向政府建議恢復通關後，每人相隔一個月才可過境一次，以免被水貨客不當濫用。



政府日前公布香港健康碼的詳情，市民可於網上註冊申請港康碼，並須提供實名及地址資料登記。

譚志源、胡定旭今日（6日）為立法會選委界參選人黃梓謙站台。身兼港區人大代表的譚志源指，早日通關是市民的共同願望，首要條件是能夠使用手機應用程式，例如使用安心出行以對接港康碼及內地粵康碼，若政府需要財政及技術支援，馬會作為慈善機構，樂意探討，強調社會任何需要馬會盡力的地方，能力範圍內都會配合。

他提到，自己家中亦有長者，對購買智能手機、如何使用數據卡等問題的確不太熟悉，故相信使用安心出行及健康碼，對不少長者而言確實是挑戰。

進展方面，譚志源只說馬會仍與政府方面初步了解中，待安排細節落實才有公布，料需要擬定受惠人士數目、手機價錢、市場供應等細節，亦有待政府的通關時間表，才能加以配合。

胡定旭指，希望本港月內可以與廣東省局部通關，至明年2月至3月可以做到全面通關。（廖雁雄攝）

胡定旭冀盡早通關 料七成疫苗接種率仍不足夠

胡定旭則指，希望月內可以局部通關，至明年2月至3月可以全面通關。他透露，自己向政府建議恢復通關後，最好每個人只可定期進出，否則或被水貨客不當濫用，建議考慮每人一個月只可申請一次等安排，或者要回港後過了一定時間才可再回內地。

他又指，在接種疫苗初期提出的七成疫苗接種率似乎不夠，強調已接種者即使染疫亦有較低風險最為重要，呼籲多些人接種，一些接種率高達八成至八成半的地方，就算出現感染，不致令公營醫療系統不勝負荷。

新型變種病毒Omicron方面，胡定旭指目前大家對其所知不多，雖然傳染性的確較高，但嚴重性等方面仍有待檢視數據。

立法會選委界參選人名單，請參閱《香港01》選舉網站。