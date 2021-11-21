梁卓偉任馬會總監管慈善　年薪大升料逾900萬　高過港大校長張翔

香港大學醫學院院長梁卓偉今日（21日）公布已提出請辭，並將在明年7月18日加盟馬會任「慈善及社區事務執行總監」。由一院之長轉跑道成馬會九大總監之一，薪酬是升定跌？



翻查香港大學2020年年報，高薪教職員中，最高薪酬要員年薪約780萬至795萬元，據悉這人並非校長張翔。馬會最高薪的11名高層，每年薪酬介乎500萬至4,200萬元，撇除最低及最高兩位，其餘八成薪酬介乎900萬元至1,700萬元，即加入馬會後他的年薪最少900萬元，甚或過千萬元，定必高過張翔。不過對欲致力應對「貧富差距大流行」終極挑戰的梁卓偉，薪酬料非吸引他轉跑道的重要原因。



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有些人是 work to live，有些是 live to work，我較接近後者。 梁卓偉（刊於《駿步人生》訪問）

馬會今天宣布，梁卓偉將在明年加入馬會出任「慈善及社區事務執行總監」，同時將成為馬會管理委員會成員，直接向馬會行政總裁應家柏匯報。屆時梁卓偉將負責發展及推行慈善策略及政策，以確保馬會慈善信託基金的撥款申請、分配及應用可以用得其所。

港大高薪之王年薪不過800萬

香港大學2020年的年報，在大學的高薪職員中，按照最低級別的成本及福利，每人約180萬元至195萬元，2020年共有165名職員領取相關等級的薪酬。

港大最高薪的教職員中，有約20人每年薪酬（薪金及福利）超過500萬元。在2019年薪酬最高一位獲795萬至810萬元，至2020年最高年薪要員所得略減至780萬至795萬元。據了解，港大「高薪之王」向來不是校長張翔或其他時住校長，有指是手上有不少私家症的醫學院臨床教授，或是出任上司公司董事的非臨床教員。

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馬會最高薪管理層年薪達4200萬

馬會2021年的年報則顯示，管理委員會11名成員的薪酬（基本酬金、與表現掛鈎的酬金及退休福利），在2020年最低薪的一人，已經達200萬至300萬元；而在2021年，最低薪成員的年薪更已躍升為500萬至600萬元。

在11名管理委員會成員中，2020年只得2人薪酬低於800萬元以上，即介乎200萬至800萬元內，而2021年減至一人，介乎500至600萬元。在2020年，管理委員會成員有九人的年薪高達約900萬元至3,100萬元，而在2021年，最高年薪的一人更達約4,100萬至4,200萬元，料為行政總裁應家柏，其餘九人介乎900萬至1,700萬元。

馬會管理委員會各人年薪500萬元至4,200萬元。（馬會網頁截圖）

管馬會慈善信託基金舉足輕重

馬會慈善及社區事務執行總監向來主管馬會「大水喉」，監督賽馬會慈善信託基金捐款項目，涵蓋十個範疇，包括藝術文化及保育、教育培訓、長者服務、扶貧救急、環境保護、家庭服務、醫療衞生、復康服務、體育康樂及青年發展，在2020/21年度，已審批捐款總額為45億港元，支持528個慈善及社區項目。

該基金位列全球十大慈善捐助機構，馬會每年將約90%的稅後經營盈餘撥捐慈善信託基金，不少政府先導項目，都由基金撥款推行，從而可繞過立法會，因此被稱為「政府提款機」、「政府小金庫」，因此主管舉足輕重，料梁卓偉年薪不會過低，若計900萬元起跳，則明顯高過港大校長張翔。

面對逆境，馬會都出手幫助弱勢社群及政府。2003年沙士疫情肆虐，馬會撥款5億元設立衞生防護中心；2020年，在新型冠狀病毒疫症爆發初期，馬會捐助抗疫關懷包、加快審批前線機構提交的撥款申請，以及支援受疫情影響的各界人士，包括學生、首次求職者、長者，以及需要食物援助的人士，回應社會各方面的需要，截至今年中，基金已審批捐款15億元，支持多項應對疫情的項目。

去年曾稱重返官場「可能性極低」

梁卓偉在2008年曾加入「熱廚房」成為食衞局副局長，並在2011年出任特首辦主任。在2012年，他回到香港大學出任社會醫學系系主任，2013年晉升為醫學院院長。

馬會刊物《駿步人生》曾在去年7月刊登梁卓偉接受舊同僚、馬會公司事務執行總監譚志源的專訪。報道中提到，他當年以40歲之齡成為港大醫院100年來最年輕的院長，被問及會否重返官場，他稱「可能性極低」，不過他當時又說：「老實說，（官場生涯）是開心的，但很辛苦。」

有一些朋友認為香港生病了，與其醫治病人，倒不如醫治社會，但我不敢高攀我們醫學院首屆學生孫中山先生。他可以「上醫」治國，我則是「中醫」、「下醫」（編按：「上醫治國、中醫治人、下醫治病」）。 梁卓偉（刊於《駿步人生》訪問）

「我覺得由我出來工作至現在，學習機會很多，比同輩朋友較多一點風浪，較多機會去『跌』」，過程有苦有辣，也有甜。至於未來，「未來是知天命，現階段非常開心身在學校。」他笑言擔任港大醫學院院長，自己或許是醫科學生的「代父」或「執媽」，對於甚麼是好醫生，梁卓偉這樣說：「高分學生不一定就能成為好醫生。現今社會愈來愈機械化，也有很多人工智能，可代替我們做很多工作，但我相信醫德是機械人永遠學不到的。行醫千萬別只着重回報，醫生是一個很辛苦的行業，必須用心為病人。」