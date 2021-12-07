通關｜銀行會計、企業高層料優先群組　田北辰︰料最快12.24開關

中港兩地通關在即，特首林鄭月娥今早（7日）公布，商務及公務人員將成為優先群組過關。實政圓桌、立法會議員田北辰預料，政府將「踢個波出去」，待市民及商界申請後，視乎人數再分配名額，並預料最快於平安夜可（24日） 通關，「點都快唔過聖誕。」

香港中小型企業聯合會永遠榮譽主席劉達邦估計，商界有約5萬人將會排隊等「通關」北上，相信「條隊」需花費數月時間消化。除了商界急不及待北上處理公司業務外，香港社區組織協會副主任施麗珊亦透露，有100多個會員的內地家屬病重，需急切回內地探親，「有啲甚至由急病等到死咗，由探急病變咗要去奔喪。」



深圳開放通關條件包括︰治病、奔喪、訴訟、應試等

上月底，據報深圳市公安局出入境管理局亦已開通綠色通道，市民若有「特殊緊急出境事由」，須前往香港及澳門，可在網上預約辦理通行證和簽註。事由包括有治病、奔喪、訴訟、應試、處理產業、學術交流、探望危重病人等。

直至最近有消息指，通關首階段仍傾向以每日1,000名額「起步」，但政府早前宣布申請港康碼的先後次序，與通關配額數目無關。而特首林鄭月娥今早公布，相關政策局局長將與過往已屬於豁免檢疫組別，即工作與香港經濟息息相關的人士接觸，預料公佈通關後，該批商務公務人員成為優先群組。

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早前獲豁免商務及公務人員包括銀行、會計、保險、專家等

政府早前曾公布由內地、澳門或台灣的人士，獲豁免強制檢疫的安排，直至「回港易」及「來港易」措施推出後，才停止更新有關安排。翻查資料一共有36組，當中約22項與商務及公務相關，包括︰保險業、證券及期貨業、物流業、會計業、銀行業、法律界、醫學專家、聯交所上市公司的董事或行政人員、研發機構、防疫裝備及檢測服務公司、廠商等。

當時政府亦為商務及公務作出定義，包括︰1) 供應香港日常生活所需的物品或服務；2) 政府事務運作；3) 保障港人安全及健康；4) 符合香港經濟發展利益的生產作業、業務活動或專業服務。

實政圓桌、立法會議員田北辰認為，政府最少需14日作準備，即最快於平安夜（24日） 才可通關。（資料圖片）

田北辰︰政府最少需14日做準備

田北辰表示，現時仍未知政府將如何分配商務、公務、探親、恩恤等名額。他估計，政府將「踢個波出去」，待市民及商界申請後，視乎人數再作決定。他亦認為根據比例分配名額最為公道，「會唔會係400、300、300定點呢？依家仲未知。」

至於如何審查市民是否急切，田北辰認為審查有一定難度，時間可花費1個月，「內地冇公司，但返上去查貨都可以係商務。」他預料，政府將宣布用「秋後算帳」的審查模式懲處虛報資料的市民，以阻嚇可能出現的濫報情況。

田北辰估計港康碼於本周五（10日）開放登記，認為政府最少需14日作準備，即最快於平安夜（24日） 才可通關。「點都快唔過聖誕，希望新年前開到。」

田北辰已參選新界西北地區直選，同區對手包括周浩鼎、黃俊瑯。立法會選舉各界別參選名單，按此參閱《香港01》選舉網站。

商會料有5萬人排隊北上︰上市公司相信優先

劉達邦表示，正等待政府人士與商會接觸。他認為，每日1,000個名額並不足，粗略估計商界包括非製造業，有約5萬人將會排隊北上，需花費數個月時間消化。他透露，政府早前已向商界數萬人發放豁免資格，指當時的安排寬鬆，每間與內地有業務往來的公司獲2個名額，申請至完成審批只需4日時間。

劉達邦建議，政府可憑早前豁免所得的資料，安排優先次序，例如持較多往返記錄的公司優先，「上市公司、搞緊上市，呢啲可能特別急會更加優先。」

他稱，不少企業高層已有2年，未曾回內地公司管理，不排除發生問題須緊急處理。以他的公司而言，雖然生產運作未有障礙，但電話或視像難以介紹產品，因此他亦將申請港康碼親自北上管理業務。

▼11.20疫下市民隔着深圳河與彼岸親友相見▼



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社協︰有啲探急病變咗要去奔喪

施麗珊表示，近日接獲大批市民查詢過關的申請條件，認為1,000個名額不足，建議開放逾萬個名額。她透露，有100多個會員的內地家屬病重，當中有約20人的家屬病危快將過世，需急切回內地探親，「有啲甚至由急病等到死咗，探急病變咗要去奔喪。」

此外，辦理單程證需由配偶陪同下，前往內地處理手續，惟封關近2年，不少人將錯過領證或申請時限。施指，有數個家庭因等不及兩地開關，同時需照顧年紀尚幼的子女，須全家隔離21日回鄉辦理手續。該批家庭更因經濟條件較差，需借貸付隔離酒店及交通費用。她建議政府可要求提供家屬的醫生紙、住院證明、村長證明等，以確認市民並無濫用通關名額。

據了解，由於探望急病家人等恩恤申請難在短時間取得證明，港府亦傾向以事後抽查方式，確定市民有否濫用通關名額，故申請時未必需要提交複雜的證明文件。