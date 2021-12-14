立法會選舉｜網上宣傳須申報開支　境外發布廣告亦受條例規管

立法會選舉將於周日（19日）舉行，不少候選人把握最後階段宣傳。廉署廉潔選舉事務統籌趙汝達提醒，如選舉廣告顯示某些人或組織的姓名、名稱、標誌、圖像包括合照，須事先獲得對方的單一文件形式書面同意，在通訊程式的你問我答過程，不能被推斷為同意用於宣告支持，亦不接納口頭同意做法。

由候選人及其代理人在網上發動宣傳，即使只涉及電費及或上網費，亦要計入選舉開支，「雖然數目好細，都是要計的。」根據選舉（舞弊及非法行為）條例》，無論是在香港境內、境外發布的選舉廣告，都受條例規管。

【廉政公署．選舉專題．選舉廣告篇】



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接獲17宗投訴逾半涉籲投白票

廉政公署表示，截至12月9日，共收到17宗有關2021年立法會選舉的投訴，主要涉及在選舉期間內藉公開活動煽惑另一人不投票或投無效票，佔有11宗。另有投訴涉及在選舉中賄賂選民或其他人等。

攻擊候選人負面內容須真確

任何為了促使或阻礙候選人當選，而發布達到關鍵程度的虛假或誤導的事實陳述，便會干犯選舉條例第26條，屬非法行為。如何分辨「事實陳述」及「個人觀點」，趙汝達舉例指，「事實陳述」包括對一個人的品格、資歷、以往行為的陳述，如選舉廣告訛稱具某些專業資歷，發布者便屬違法，「因此選舉廣告無論是為某些候選人宣傳而促使當選，或者掉返轉，作出負面宣傳去阻礙其他候選人當選，內容都必須是真的，不可以講假。」

選舉廣告顯示獲支持 須先獲對方書面同意

另外，選舉廣告不能假稱獲得支持，如選舉廣告顯示某些人或組織的姓名、名稱、標誌、圖像包括合照，而刊登形式是意味着、或相當可能導致選民相信已獲得提及對象的支持，必須在發布有閞廣告之前，事先獲取有關人士或組織的書而同意，否則便會觸犯選舉條例第27條。

他提醒「口頭同意不足以符合法例要求」，而且有法庭案例已明確指出，該些同意書須是同一份、單一文件上清楚表達，同意候選人將名稱、標誌、圖像等刊登在選舉廣告，不可以由多份文件組合而成，或者由一連串的通訊或者訊息所推斷出來的，「例如你用WhatsApp，你問一句、我答一句，一問一答加起來等於一個同意，是不行的。」選管會已提供同意書樣本供採用。

如是在候選人廣告下所表示的支持，例如「讚好」、留言、直播時彈出的支持內容，「是自發性去做這件事，而不是候選人去要求或者指示，就不需要得到他們的事先同意，因為都無可能。」不過要注意，如轉發或修改上述內容，亦須根據法例要求，須獲得書面同意書，「因為自發的控制不到，但再修改或轉發，是候選人控制得到。」

一千元以上的匿名捐贈不能使用

選舉廣告會涉及選舉開支，趙汝達強調「可大可小都是要申報」，包括設計、印刷費用、選舉捐贈。當中，選舉捐贈價值1,000 元以上，候選人須按條例要求，向捐贈者發出收據，列明捐贈人士或團體的名稱及地址，故1,000元以上的匿名捐贈不能使用，如收到須轉贈公共慈善機構。另外，選舉條例第23(1）條列明，只有兩類人可以招致選舉開支，即侯選人本人及由他書面授權的選舉開支代理人。他特別提醒支持者無獲授權，是不能自資為候選人製作發布宣傳品。

境內外發布網上廣告都受條例規管

隨時代變遷，條例修訂後引入豁免條文第23(1A）條，趙汝達舉例，普通網民在網上轉載及分享候選人廣告，只涉及電費及或上網費，是不用事先獲得授權，除非含有設計及製作費用；如是由授權的助選人員轉載，候選人亦要將相關電費及或上網費計入選舉開支，「雖然數目好細，都是要計的。」有關網上廣告的發布，是香港境內、境外發生，都受選舉條例規管。