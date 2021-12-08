醫專於深圳培訓內地專科醫生　醫生工會憂審核資歷時如橡皮圖章

香港醫學專科學院於深圳成立「深港醫學專科培訓中心」，急症科、臨床腫瘤科、腎內科、綜合婦產科數十名內地醫生今年起開展培訓，最快四年後畢業，成為全中國首批專科醫生。屆時若這批醫生來自認可醫學院，並獲醫專認可資歷，便毋須再在香港受訓，於公營機構工作五年後就可成為正式註冊的醫生。

公共醫療醫生協會會長凌霄志坦言，若一名醫生並非在香港受訓，始終會有文化差異，外國醫生與內地醫生亦然。他又指擔心內地的相關課程是由醫專制定，日後醫專在實際審核資歷時，會否只如橡皮圖章，呼籲醫專守諾，容許分科學院審視每個申請者的情況，是否真的達到水平，尤其當計劃擴展至港大深圳醫院以外時，需確保申請者在該些醫院接受到有質素的培訓。



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公共醫療醫生協會會長凌霄志擔心該課程由醫專制定，日後醫專在實際審核資歷時，會否只如橡皮圖章。（資料圖片／鄭翠碧攝）

政府在今年10月底通過修例，放寬引入海外醫生的門檻，坊間大多擔心修例後會令內地醫生更易來港，惟內地本身沒有專科醫生培訓制度，於內地醫學院畢業的醫生即使能夠申請特別註冊，也必須在香港接受6至7年的專科培訓。

不過，醫專在深圳成立「深港醫學專科培訓中心」，四年後便會有首批數十名國產內地專科醫生畢業，屆時若有醫生來自認可醫學院，加上醫專認可其資歷，便毋須再在香港受訓，甚至非港人醫生也可來港，於公營機構工作五年後就可取得正式註冊。

凌霄志直言，如果一名醫生並非在香港受訓，始終會有文化差異，這情況於外國受訓醫生身上也會發生，並非單單針對內地醫生，他舉例指，英國的基層醫療完善，專科醫生一般較少處理簡單病例，但香港的專科醫生則需懂得處理這些病例。而內地的專科培訓制度仍屬起步階段，可以監督其在香港工作的時間實際上又很短，情況較為令人憂心。

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他續指，「深港醫學專科培訓中心」的課程是由醫專設計，雖然現時醫專承諾不會直接認可該課程的畢業生，但難免會令人擔憂日後醫專在實際審核時，會否只如橡皮圖章。他呼籲醫專守諾，容許分科學院審視每個申請者的情況，是否真的達到水平。

他尤其關注日後當計劃擴展至深圳市其他醫院時，該些醫院的體制、師資質素等問題，「要睇下其他醫院主任醫師質素，係咪有客觀標準做評核？其他醫院差異可能好大，贊成case by case （逐個個案）去睇，確保監管、審核係合適，宜慢不宜快，推得快易有錯漏，會受人質疑。」

醫專於深圳成立「深港醫學專科培訓中心」，今年招收第一批學生，料四年後將畢業。 （資料圖片）

另外，他認為醫專應盡快公開培訓課程內容和考核框架等資料，至於考官人選方面，他認為主考委員會的成員應包括港人在內，而且比例各半。他稱，考試題目由內地一方制定亦合適，但醫專必須覆核該些題目及評分準則（Marking scheme），考試完結後也應根據考生表現，檢視考題「會唔會好多人答啱，或者好多人答錯，反映條題目係咪出得太淺或太深。」