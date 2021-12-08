NGO高層年薪曝光　聖公會福利協會總幹事年薪312萬　再成高薪王

已完成改革檢討的一筆過撥款津助制度，成效有待觀望，業界及公眾亦不乏批評聲音，憂慮舊患依舊，包括社福機構高層「自肥」情況。《香港01》翻查列載於社署合逾80份非政府機構「最高三層職員薪酬檢討報告」，發現聖公會福利協會總幹事李正儀連續3年蟬聯「打工皇帝」寶座，雖然去年總人工跟隨港府「凍薪」，按年維持312萬元，但仍冠絕社褔界，且大幅拋離相若規模機構高層，更與社署助理署長薪酬水平睇齊。

此外，有關數據亦可側見機構「肥上瘦下」情況，有中小型機構高層年薪逾百萬元，一人開支已佔全機構上下薪酬總洗費14.2%，機構內「貧富懸殊」情況顯著；另有小型機構高層的人工幾近趕上社福大機構水平，薪酬狀況不合比例。



▼2020/2021年度「最高三層職員薪酬檢討報告」▼



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NGO高層自肥持續 基層薪酬低於社署中薪點 社總：明顯係瘦下

164間非政府機構整筆過撥款撥款約201億元

社署於2020/21年度向164間非政府機構撥款約201億元，根據整筆過撥款制度規定，非政府機構凡獲資助逾1,000萬元、或資助額佔營運收入至少50%，需於今年10月底向社署提交「最高三層職員薪酬檢討報告」，並開放予公眾查閱。不過，截至今(8日)止，仍有17間需呈報機構的報告顯示為「檢視中」。

撇除現金津貼月入17.9萬 李正儀薪酬與社署助理署長睇齊

《香港01》記者翻查已上載社署網頁、可供查閱合共83份高層報告，發現聖公會福利協會總幹事李正儀繼續成社福界高薪王，連續衛冕3年，去年度總年薪按年維持312萬元，以社署整筆撥款資助支薪部分共佔247萬元，若撇除現金津貼及強積金供款計算，淨年薪亦近216萬元，即月入17.9萬元，直迫社署助理署長(D2首長)水平。

逾30間領取逾億元資助額 最高層年薪與聖公會福利協會有差距

倘對照規模相若的社福機構，其人工同樣遙遙領先。一筆過撥款資助額與機構規模及服務單位數目掛勾，164間非政府機構中，逾30間領取逾億元資助額，以居首的東華三院(15.9億元)為例，其社會服務科主管總年薪為189萬元；香港明愛去年獲12.7億元撥款，總裁一職總年薪是223萬元。獲8.9億元資助額的聖公會福利協會，李正儀則以312萬元的豐厚年薪，拋離同行接近100萬元。不過，其總年薪佔機構薪酬開支的0.39%，有關水平並非特別高。

香港明愛及圓玄學院等5機構最高層年薪逾200萬

管理層收優厚年薪非罕見，據社署截至昨日已披露的資料顯示，除聖公會福利協會以外，香港明愛、圓玄學院、香港心理衞生會、香港青年協會及香港耀能協會，亦有高層總年薪超逾200萬元。香港明愛總裁閻德龍申報年薪為223萬元、圓玄學院行政總裁梁永義則是約228萬元；早前曾競逐社福界選委會，以及社工註冊局選舉但均告落敗的香港心理衞生會總幹事程志剛去年賺約215萬元；香港青年協會總幹事何永昌亦不遑多讓，年領213萬元。

部分機構最高層年薪佔總薪酬總開支逾1成

機構肥上瘦下情況未必可單從高層年薪反映，但按其總年薪佔機構薪酬開支比例計算，則可佐證高層與員工所支薪金差距。懷愛會服務總監年薪123萬元，佔機構薪酬總開支14.2%；中華錫安傳道會社會服務部總幹事去年總薪酬達120萬元，則佔10.9%；中國基督教播道會-播道兒童之家最高層職位總年薪102萬元，亦佔全機構上下人工8.7%。

此外，香港防癆心臟及胸病協會亦不容忽視，全機構總薪酬開支只有不超過3000萬元，屬於小型機構，但總幹事總年薪已達190萬元，直迫巨型社福機構薪酬水平，所佔比例亦達6.7%。

圓玄學院稱社服部所有員工跟隨公務員凍薪 決定獲董事會通過



《香港01》正向上述機構作出查詢，至截稿前，圓玄學院回覆表示，轄下社會服務部上下所有員工，於整體經濟環境不穩下，全部跟隨公務員薪酬調整而凍薪，共渡時艱，冀同事可安心於崗位工作，而有關決定獲董事會通過。

香港心理衞生會稱上年度全體員工凍薪

香港心理衞生會表示，參考公務員2020-2021年度凍薪決定、市場薪酬趨勢及機構的財務狀況後，決定全體員工一律凍結薪酬，包括資助及非資助、與政府薪級表掛勾與脫勾的員工。並指自2014年起，為提高員工士氣及挽留人才，調升助理社會工作主任及社會工作助理的中點薪級多兩個薪級點，2021-2022年度涉及相關職級的員工人數約200人。機構提到，設有調薪制度，每年按政府的薪酬撥款、行業薪酬調查、消費物價指數、市場供求狀況等因素決定薪酬調整方案。故此，本會未來亦不排除在有需要的情況下進行薪酬調整。