整筆撥款制度檢討完成　社福工會批原地踏步　難改「肥上瘦下」

撰文： 黃詠榆 最後更新日期： 2021-07-05 19:05

政府於2001年推行整筆撥款津助制度，並於2017年起設專責小組檢討，勞福局今日（5日）公布檢討報告，提到整筆撥款津助制度，包括現行向機構撥款的計算方法，應予以保留，並提出30項改善建議。有社福工會認為，建議只是小修小補，批評「十年一檢，毫無進展」，亦無解釋制度的核心問題，包括撥款基準、同工不同酬、人工「海鮮價」等。

政府於2001年推行整筆撥款津助制度，並於2017年起設專責小組檢討，勞福局今日（5日）公布檢討報告。（資料圖片）

檢討小組成員之一、社總外務副會長張志偉亦指，對結果感到失望，「如早前所講，十年一檢，毫無進展」。報告建議，在未來5年內有系統地，檢視估計資助人手編制、服務對象、服務性質及服務表現標準，張志偉認為方向雖好，但進度緩慢，追不上社會需要。

檢討小組成員之一、社總外務副會長張志偉指，對結果感到失望。（資料圖片／張浩維攝）

他稱，檢討內容沒有針對制度核心問題，包括撥款基準、同工不同酬、人工「海鮮價」等，30項建議只是少修少補。張認為，政府須正視制度中的「陷阱」，即封頂機制令機構欠缺安全感，不敢支付公務員薪酬水平的薪酬標準，甚至削服務調撥資源，倡政府應設「包底」制度。

社會福利機構員工會理事長邱智恆亦斥，檢討結果「原地踏步」，「好多建議都係炒冷飯」。（資料圖）

社會福利機構員工會理事長邱智恆亦斥，檢討結果「原地踏步」，無回應到業界的訴求，不少條文早已在社署指引中列出，「好多建議都係炒冷飯」。他說，近幾年屢出現「肥上瘦下」的例子，雖然報告建議，機構須提高員工薪酬政策的透明度，包括披露常設職位的薪酬架構、起薪點，並給予機構5年過渡時間，進行相應準備工作，他認為力度太弱，難改「肥上瘦下」問題。

社聯感失望 促重新檢視撥款基準

社聯回應《優化整筆撥款津助制度檢討報告》時指，報告未能回應社會需求轉變，直言感到失望。社聯又批評，報告未有全面考慮機構普遍按受聘員工的專業年資，以釐訂入職薪酬的現實，便作出「沒有數據顯示社署中點薪金撥款不足夠應付機構的薪酬支出」結論，否定員工資歷及經驗，對服務專業質素的重要性，促請政府採取科學方法，收集員工年資、經驗等數據，檢視撥款基準，並要求加快人手編制檢討速度。