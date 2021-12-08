通關︱工總稱二千個配額都不夠　分發配額不應偏袒大企業或中小企

特首林鄭月娥昨日表示，預料日後通關後，商務公務需要人士會成為優先群組，正爭取預留部分配額開放申請。

香港工業總會常務副主席林世豪今日（8日）在電台節目中表示，工商界期待通關安排，但明白要逐步及有序，否則會引起混亂，但希望日後配額不應偏袒大企業或中小企。林又指，難以評估有多少配額才足夠，惟不少公司都要派員到內地：「（配額）1,000至2,000其實都唔夠。」



林鄭早前表示，預料日後通關後，有商務及公務需要人士會成為優先群組。（資料圖片 / 林若勤攝）

林世豪表示，工總年初曾訪問300多間企業，約77%受訪企業稱，因通關問題而令生產量減少，另有超過一半人認為經營收益減少，故希望政府可盡快給予工商界配額通關。

被問及要多少配額才足夠，林則稱，目前難以評估，因中小企及大企業都需要派員到內地。他又再度引述年初的調查稱，六成受訪企業估計每月有1至5名員工，需要到內地處理工作，超過兩成企業更需要5至10名員工，「（配額）1,000至2,000其實都唔夠。」

林世豪期望，日後港府分發配額時，不應偏袒大企業或中小企，希望通關安排可參考「來港易」，每日都提供配額，同時不應限制員工類別。他又期望，日後口岸可24小時過關，但明白要循序漸進。

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