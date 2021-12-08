2021經濟高峰論壇︱洪為民促視北部都會區為中國境內　進入內循環

港府擬發展北部都會區，前海管理局香港事務首席聯絡官洪為民在《香港01》經濟高峰論壇2021表示，今天的香港「既不夠改革，或是逃避改革、也不夠開放」，鼓勵在北部都會區採取新模式，例如區內生產的商品視為「Made in China」。



洪為民表示，擁抱大灣區不需要鼓勵，而是要告知發展機遇，令部分人願意走出舒適圈，不一定去大灣區，去北京、加州等也可成功。

就北部都會區發展，洪為民認為「要將北都成為香港的前海」，解釋指深圳前海是粵港合作的渠道及平台，容許香港的專業人才跨境執業，而早年的深圳是先行先試、摸著石頭過河，直言深圳的成功在於改革與開放，惟香港「既不夠改革，或是逃避改革、也不夠開放」。

他提出，可否在北部都會區嘗試新模式，例如土地使用、稅制模式，把北部都會區在某些程度下視作內地境內，無論是藥品、食品、化妝品等，「Made in 北都的產品，視作Made in China」，採用不同的審批流程及稅制，相信可衝破部分限制，令產品可以進入內循環。