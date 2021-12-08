立法會選舉｜票站人員禁戴黃色口罩？　處方︰避免行為令政府尷尬

立法會選舉將於12月19日舉行，選舉事務處為票站職員簡介安排。消息指，簡報會中提到工作人員佩戴藍色、綠色口罩為合適之舉，如在票站戴黃色口罩或黑色口罩會視為「不得體」，票站設有後備口罩供替換。

選舉事務處回應表示，選舉工作人員不得作出令人感到他們並非公正無私或非政治中立的言行，亦要避免行為令選舉管理委員會或政府出現尷尬情況。



消息指，選舉事務處為票站職員簡介安排，期間提到相關人員佩戴口罩是藍色、綠色、白色等為合適之舉，在票站出現黃色口罩或黑色口罩是「不得體」，如當日「戴錯」口罩顏色，票站設有後備口罩供替換。

選舉事務處回應查詢時未有否認消息，指「選舉工作人員不得作出令人感到他們並非公正無私或政治中立的言行。投票站工作人員須緊記要恪守政治中立的原則，避免他們的行為令選舉管理委員會或政府出現尷尬的情況，以及作出令人對選舉工作人員是否公正無私產生質疑的行為。」就票站內的口罩規定會否適用於進場選民，會怎樣處理，處方未有回應。

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《香港01》早前報道，有消息指，票站職員如遇有選民身穿「香港加油」字眼的衣服，或者身上有「香港加油」的紋身，都需先為該名選民遮擋，原因是當局認為「香港加油」字眼屬「拉票」。

處方回應時指，不會就個別字眼作出評論，但據根據《立法會選舉活動指引》，禁止任何人在投票站內展示選舉廣告，在過往的選舉中，投票站主任遇到類似情況，會提供點票時工作人員所穿着的背心供有關選民臨時遮蓋，並在有關選民投票後按法例賦予權力命令立即離開。