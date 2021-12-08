被問何時告別劏房　陳帆︰10年後供應滿足後　公屋輪候情況可紓緩

運輸及房屋局局長陳帆今日下午就《長遠房屋策略2021年周年進度報告》舉行記者會。陳帆表示，新一份《長策》周年進度報告推算，在2022/23至2031/32年度，10年總房屋供應目標為43萬伙，與去年相若。當局將繼續沿用公私營房屋供應的70:30比例，公營房屋供應目標為30.1萬伙，而私營房屋供應目標則為12.9萬伙。

陳帆被問到會否在長策加入「告別劏房」的目標，他表示，長策估算未來10年的公私營需求時，包括計算新家庭增加，受重建影響戶，居於不適切居所人士，以及外來人口等作評估。他強調土地供應可滿足43萬個單位的需求，當10年後的房屋供應滿足後，公屋輪候情況相信可得到紓緩。



特首林鄭月娥早前發表《施政報告》時指出，預告長策再達標。她表示，在未來十年（2022／23至2031／32年度），政府已覓得約350公頃土地，可興建約33萬伙公營房屋單位，比去年公布的數字略高，足以滿足該十年期預計的30.1萬伙公營房屋單位需求。

陳帆表示，新一份《長策》周年進度報告推算，在2022/23至2031/32年度，10年總房屋供應目標為43萬伙。（林穎嫺攝）

已覓地興建33萬伙公營房屋

陳帆表示，新一份《長策》周年進度報告推算，在2022/23至2031/32年度，10年總房屋供應目標為43萬伙，與去年相若。當局將繼續沿用公私營房屋供應的70:30比例，公營房屋供應目標為30.1萬伙，而私營房屋供應目標則為12.9萬伙。

在30.1萬伙的公營房屋供應目標中，21萬伙是公屋或綠置居單位；9.1萬伙是其他資助出售單位，數字同樣與去年無異。不過首五年只能供應當中三分一的公營單位，其餘大部份單位則在後五年期推出。陳帆解釋，政府對土地供應做得相當多，覓地已做相當多功夫，會加快壓縮「造地」時間，希望盡早提供公營房屋予市民。

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北部都會區未來10年有四成房屋可入伙

陳帆續指，中長期可提供40萬至50萬個公私營房屋單位，北部都會區發展可供應16.5萬至逾18萬個單位供應，都會區屬初步規劃，有相當多基建、前期規劃要處理。發展局副秘書長（規劃及地政）丘卓恒表示，目前估算是按現行基礎而訂，未來會繼續精簡程序，希望能加快發展。北部都會區包括多項工程計劃，部份新發展區項目已啟動，將來會逐漸見到區內房屋供應逐步到位。未來10年，北部都會區有四成房屋已可入伙。

陳又指，房委會將繼續推出重建項目，包括重建4座工廠大廈，並因應《施政報告》建議，重建馬頭圍邨及西環邨，連同周邊土地，在市區珍貴土地興建公營房屋。至於大坑西邨重建方面，市建局已向城規會申請放寬地積比，將可提供更多單位。

陳帆強調，當局一直以多途徑回應市民置業訴求，除居屋外，亦有向綠表人士出售綠置居，亦有增加白居二配額。房委會亦將逾800個回收租置單位，出售予綠表人士。

陳帆續說，當局亦正推展3個首置項目，涉及逾3000單位。至於過渡屋方面，未來3年會提供逾1.5萬個單位。

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未來10年有12.9萬伙私樓供應

至於私營房屋方面，陳帆稱政府未來10年準備好約170公頃土地，並透過賣地、鐵路物業招標，為市場提供興建10萬伙單位的用地。陳帆指，由於該供應未計及市建局項目及其他私人土地發展項目，故政府有信心覓得足夠土地，在未來10年期滿足12.9萬伙供應目標。

對於發展商新世界早前成立的非牟利房社企擬推資助房屋，陳帆說，希望稍後與相關團體保持接觸，據他了解，相關項目會依公營的居屋模式發展，亦歡迎有關發展，惟政府與機構商討期間不會向外公布詳情。至於早前有研究指，市民轉售資助房屋獲利甚豐，有團體要求增轉售限制遏炒風，陳帆指，會繼續按機制處理。

「新世界建好生活」諮詢委員劉勵超。（孔繁栩攝）

對於樓價早前一度破頂，陳帆說，若市民置業買私樓「要量力而為」，因當下經濟不穩定。當局透過賣地，以及由市建局、港鐵招標，提供私樓用地供應。

何時告別劏房？ 陳帆︰最根本解決方法是造地及覓地建屋

港澳辦主任夏寶龍曾提到香港房屋問題，指未來不會再有籠屋、劏房，年輕人可以告別「住房難」的問題。陳帆被問到會否在長策加入「告別劏房」的目標，他表示，長策估算未來10年的公私營需求，包括新家庭增加，受重建影響戶，居於不適切居所人士，以及外來人口等作評估。他強調供應可滿足43萬個單位的需求，10年後的房屋供應滿足後，公屋輪候情況相信可得到紓緩。

記者再追問，長策報告顯示全港逾12.7萬戶居於不適切居所，數字創下林鄭政府任內新高，如何可解決有關情況。陳帆說，最根本解決方法是造地及覓地建屋，只能在沒有方法中找方法，安排有關住戶暫住於較適切居所，換取時間覓得更多土地。陳帆續說，如果土地供應充裕，希望能滿足市民「住大啲，住好啲」期望。