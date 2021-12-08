安心出行｜4間NGO獲授權簽發豁免掃碼證明　認可人士只包無家者

市民明日（9日）起到任何食肆堂食必須使用安心出行，當中三類人獲豁免，包括獲得豁免證明書的無家者。據了解，4間獲政府授權可向「認可人士」發出豁免證明書的社福機構，今早已收到食物及衞生局提供的認可證明書樣本，當局希望相關機構盡可能於明日前向相關有需要服務者發出證明書。

根據取得的證明書樣本，信上只需列明申請豁免人士的姓名及個案編號，同時加上構蓋印，無智能手機的「認可人士」即可在明日向食肆出示有關信件，以「填紙仔」方式代替用安心出行掃碼。

其中一間獲授權向無家者發證明書的香港社區組織協會稱，至今午已有約數十人致電查詢，當中包括無家者、殘疾人士及失業人士，但機構只能向無家者發證明書，相信未來一兩日工作量，包括發信及解答查詢將有一定壓力。



豁免掃碼證明表格曝光 食衞局籲明日前發出

政府周一（6日）宣布三類指定人士可以填妥指定表格的方式替代使用「安心出行」時，其中一類為其他獲政府或政府授權機構認可的人士，但未有詳解認可人士定義。

根據食物及衞生局今日向授權機構提供信件，4間獲授權只能為無家者簽發證明，信中提到，由於新措施明日生效，希望相關機盡可能明日前向有需要無家者發出證明書，並在證明書背面印上政府向有關機構發出的委託書副本，以便食肆等處所人員及政府人員有需要時用作識別。獲授權亦要於本月31日將已發出證明書數量告知食衞局。

獲政府授權可向「認可人士」發出豁免證明書。

社協今午收數十宗查詢包括失業人士 惟愛莫能助

社區組織協會社區組織幹事吳衛東表示，目前遇到情況是有部份無家者未必想其他人知道他狀況，故未必會申請，但同一時間，社協今午已收到數十個查詢，除無家者外，亦有沒有傷殘證的殘疾人士，甚至失業人士查詢。吳衛東稱，今日確認機構只能向無家者發證明書，因此而向其他非無家者查詢人士解釋，另一方面預計未來一兩日，前來求助的無家者及街坊會很多，要加多人手應付，而無家者若在辦公時間以外求助，亦未必能即時印出證明予他們。