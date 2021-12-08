安心出行｜周四起A類食肆取消　轉B類員工須七日一檢或接種疫苗

由明日（9日，星期四）起在食肆堂食及進入表列處所，16至64歲人士強制使用「安心出行」記錄行蹤，僅三類獲豁免人士可繼續「填紙仔」。新規定下餐飲處所A類運作模式將不再適用，食環署提醒餐飲處所負責人如改為B類，須要安排所有員工，由今日起每七日進行病毒檢測或接種新冠疫苗，未有醫生紙證明適合不宜接種疫苗的員工，每次檢測需自費240元。



A類運作模式食肆不再存在

食環署表示，因應全面執行使用「安心出行」的規定，餐飲處所A類運作模式，即每枱最多兩人及堂食至傍晩6時，食客毋須使用「安心出行」或「填紙仔」，員工毋須檢測或已接種疫苗，將不再適用。

換言之，所有餐飲處所於指明期間須按B類、C類或D類運作模式的其中一種運作，並遵從所有其他適用於相關運作模式的社交距離和防疫抗疫規定。

食環署表示，原以A類運作模式運作的餐飲處所，如選擇B類運作模式，則須安排所有員工在明日起每七日進行一次病毒檢測，有關檢測樣本必須是以鼻腔和咽喉合併拭子樣本進行；或採取替代措施，即確保有關員工完成新冠疫苗接種，並保留疫苗接種紀錄作為已接種疫苗的證明。新安排下，B類運作模式下可提供堂食服務的時間將延長一小時至晚上10時59分為止。

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未打針又無醫生紙員工檢測要自費

食肆由A轉B類，對員工影響較大，員工如已完成接種疫苗，無需定期檢測，否則需每七日一檢。社區檢測中心只會為個別符合資格的餐飲業務員工提供免費毒病檢測，主要為未完成接種新冠疫苗或因健康原因而不適宜接種新冠疫苗的人士，而相關人士必須出示有效的醫生證明書／疫苗接種紀錄／身份證明文件，方可接受免費檢測。署方強調，如非因健康原因而不適宜接種新冠疫苗，他們必須自費定期進行檢測。合資格人士須於網上預約到社區檢測中心進行免費檢測，未有預約或不符合資格／條件者需自行繳付240元的檢測費用，每月四次共需費960元。

至於C類運作模式，員工必須至少接種第一劑新冠疫苗；而D類運作模式，員工要完成兩劑疫苗接種，非宴會枱至少三分之二客人已打首劑疫苗；宴會上限240人，總人數至少三分之二已接種第一劑疫苗。