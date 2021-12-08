安心出行｜街市二手書店生意大跌一半　負責人：要發展網上銷售

自上月1日起，政府部份場所強制要求使用「安心出行」，市民進入食環署轄下的公眾街市、小販市場及熟食市場，均須掃瞄「安心出行」。位於大埔寶湖道街市內的二手書店「解憂舊書店」負責人表示，自政府強制市民進入食環署轄下街市須使用「安心出行」後，生意大跌一半，慨嘆現時只能「見步行步」。



位於大埔寶湖道街市內的二手書店「解憂舊書店」負責人Phyllis表示，自政府強制市民進入食環署轄下街市須使用「安心出行」後，生意大跌一半，慨嘆現時只能「見步行步」。（呂凝敏攝）

位於大埔寶湖道街市內的二手書店「解憂舊書店」2017年開店至今，深受區內人士歡迎，收書量亦與日俱增。《香港01》今日（8日）現場觀察所見，寶湖道街市兩個入口均貼有「安心出行」二維碼，亦有安排人手在入口協助有需要的市民。

「解憂舊書店」負責人Phyllis慨嘆，自上月起政府部份場所強制要求使用「安心出行」後，書店的生意大跌一半，「（安心出行）絕對有影響，生意少了一半，暫時只能發展網上銷售，再見步行步」。Phyllis指，食環署轄下街市的舖位每3年續約一次，解憂舊書店於2019年亦續了約，故疫情下也只能捱下去。