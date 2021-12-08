安心出行｜沙田60年老牌麵家指不急於轉C、D類食肆：做好自己本份

政府日前（6日）宣布，市民於明天（9日）起到任何食肆堂食，都要強制使用「安心出行」，除了長者及15歲或以下人士、殘疾人士及無家者等外，食客均不能再選擇「填紙仔」。新措施之下，維持二人一枱、不做晚市及容許客人毋須登記資料的A類食肆將會消失，至於現時仍提供「紙仔」的B類食肆，有店主坦言不敢估計影響，但表示現階段仍不急於轉為C、D類食肆，「我又唔係大老闆，唔使好大生意額......唔會逼員工打針㗎嘛，有咩事一世都唔安樂！」



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屹立沙田已超過60年的盛記麵家，早、午市是茶餐廳，晚上就變成火鍋店，店內裝潢有如「文青cafe」，完全不像屋邨大排檔。該店至今仍不時免費請長者吃麵，前年也舉辦過「撐記者，食碗麵」的義賣行動。記者今天到場時，甫走入門便見到放有「紙仔」、消毒液和安心出行二維碼的桌子。在短短10分鐘內，10名顧客中便有3人是「填紙仔」的。

「都唔敢諗，大勢所趨，到時有影響咪再調整過。」盛記的老闆張文強（B哥）指，早已猜想政府會全面推行安心出行，雖然未有統計平日客人有多大部分是「填紙仔」，也不知道他們日後會如何選擇，但他表示只能「做好本份」，「我哋唔係旺區，做外賣比較難，屋邨又老化，老人家嘅消費能力有限。」

他又指，自己今年已60歲，不介意「做少啲生意」，只希望「大家平安」；作為B類食肆，店舖由過往一枱8人、12人到現時只能坐4人，每枱保持1.5米距離之餘，還要十時收工。B哥指，疫情下生意跌了至少一半，但他不希望因要轉為C、D類食肆而令員工承受壓力，也慶幸至今能平安度過每次巡查。對於明天強制使用「安心出行」，B哥指會一如以往安排兩位同事在店門外作出勸喻，認為政府人員會巡查更緊，但店方也沒權力檢查顧客是否有掃碼，「真係只可以做好自己本份，希望疫情快過，所有香港人健健康康地生活。」

政府日前宣布，市民於明天（9日）起到任何食肆堂食都要使用「安心出行」：

