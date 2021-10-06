施政報告｜周五公布新氣候行動藍圖　四方向減碳　擬引入氫能巴士

去年《施政報告》公布爭取於2050年前實現碳中和，行政長官林鄭月娥今日（6日）發表本屆政府任內新一份《施政報告》，進一步解釋減碳工作必須針對發電、運輸界別和廢物處理三方面，而《香港氣候行動藍圖2050》將於周五（8日）公布。

在發電方面，林鄭月娥指中期目標是2035年或之前停用煤作日常發電，並以天然氣及可再生能源等取代燃煤發電，料2035年可再生能源比例將增至7.5%至10%，長遠更增至15%。運輸方面，則會與專營巴士公司合作試行以氫燃料電池驅動的巴士，並再次推行電動的士試驗計劃。



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新一份《施政報告》中表示，《香港氣候行動藍圖2050》會定下更進取的減碳排放策略和措施，目標是2035年前，把香港的碳排放量從2005年的水平減半；環境局亦將成立新的氣候變化與碳中和辦公室，加強統籌和推動深度減碳工作。而減碳工作則會針對發電、運輸界別零碳排放和廢物處理三方面。

政府消息人士表示，由特首領導的督導委員會將制訂整體策略及監督各行動協作，並預期在明年上半年成立新氣候變化與碳中和辦公室。該辦公室規模不算大，主責支援督導委員會工作，包括掌握新能源發展、與內地及外國相關組織聯繫、參與國際會議，以及宣傳教育。而專責諮詢委員會相信會廣泛吸納相關人才，未有制訂青年委員人數指標。

盡力克服香港地理環境限制 推可再生能源發展

在發電方面，林鄭月娥強調政府會盡力克服香港地理環境限制推動可再生能源發展。而另一策略是減少能源需求，當局計劃推廣綠色建築、提高建築物能源效益和加強實行低碳生活能降低用電和發電需求。目標是在2050年或之前，商業樓宇用電量較2015年減少三至四成，以及住宅樓宇用電量減少兩至三成，並希望在2035年或之前能達到以上目標的一半。

政府消息人士表示，發電燃料組合中，燃煤所佔比例，已由2015的五成逐漸減少，目標在2035年淘汰煤，預料兩電將在下一份五年計劃開始相關投資。港府又為可再生能源佔燃料組合比例訂更進取指標，目前可再生能源佔發電比例少於1%，當局目標在2035年將相關比例增至7.5%至10%，未來進一步增至15%，方式包括風力發電、轉廢為能及太陽能等，而放置太陽能板位置包括水塘、復修後堆填區及公共設施。

中電早前指將研究長遠改用綠色氫能，消息人士則指，氫能其中一個選項，惟未來科技仍有很大發展空間，須考慮運輸及成本等問題，尤其是運送方法，相信等待數年技術成熟後可降低成本。

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2025年確立更具體使用新能源交通工具未來路向

在運輸界別方面，《施政報告》指會積極推動各種電動及其他新能源公共交通工具和商用車的發展，期望在2025年確立更具體使用新能源交通工具的未來路向和時間表。消息人士補充，零碳排放目標擴至全部運輸業界，並將推電動的士試驗計劃。

至於廢棄物相關的碳排放方面，當局計劃擴大廚餘及廢塑膠的中央回收先導計劃，並由環保署接手食環署管理的垃圾收集站和家居垃圾收集服務。消息表示，兩部門會商討交接人手及垃圾收集設施安排，初步估算涉及3,000多個垃圾收集設施，將仔細研究可否將部份較大設施更新為綜合廢物處理設施，在垃圾站內提供分類回收，以免全部垃圾被送往堆填區。

▼小蠔灣廚餘廠回收量未達目標▼



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正研究第二座垃圾焚化爐選址

另外，消息指由於石鼓洲焚化爐無法處理本港全部垃圾棄置量，故當局將再興建焚化爐，但選址仍在考慮中，至於興建數目則要視乎屆時棄置量。而綠在區區收集站會在10區，每區加1間，料在2022年可額外處理多200至400噸廢物。

環保團體綠色和平認為，《施政報告》提出將增加天然氣取代燃煤發電，惟天然氣是化石燃料之一，依賴一種化石燃料取代另一種化石燃料，與紓緩氣候危機的目的背道而馳。綠惜地球促請環境局在新一份《氣候行動藍圖》上，不要在未來的能源組合上，額外輸入具爭議的核電。中電就指，將繼續支持政府實施相關協調政策，例如推動車輛電動化，以減少交通及其他界別的碳排放。

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