01專訪｜黃錦星料電力公司明年試用氫能發電　港燈：未有時間表

氣候變化影響全球，本港亦難獨善其身。中電早前公布，計劃長遠以綠色氫能取代天然氣發電，環境局局長黃錦星接受《香港01》專訪時透露，電力公司已和國際公司簽訂合作協議，據其了解，明年或會初步試用氫能發電。

中電回應指，已和GE已簽署合作備忘錄，正密切留意綠色氫氣的生產、儲存和運輸等技術發展，以制訂氫能發電試點項目計劃。而港燈則稱仍在探討如何利用氫能等新科技，未能提供任何時間表。



黃錦星專訪：

01專訪｜黃錦星料三年後完成換智能電錶 將推電費分時段收費

《香港氣候行動藍圖2050》中，提及港府目標在2035年或之前，將可再生能源在發電燃料組合中所佔比例，由現時不多於1%，提升至7.5%至10%。黃錦星在訪問中坦言，相關目標進取，但有信心在科技及多方面配合下，可邁向目標。他又舉例指，預料明年「上網電價」計劃的發電量，已可足夠供整個灣仔區住戶使用。

《藍圖》亦多次提及「區域合作」，指本港可探討在境外開發新能源項目的可行性，被問到會否擔心此舉影響本港供電穩定？黃錦星直指「一啲都唔擔心，供電穩定可靠，係最基本、好重要嘅要求」，未來亦可用技術解決相關憂慮。

中電啟用新燃氣發電機組D1。（資料圖片／羅君豪攝）

黃︰區域合作唔係大灣區咁簡單

黃錦星續說，「區域合作我哋嘅睇法係更加闊，唔係大灣區咁簡單」，例如將來引入氫能發電，可由相對遠的地方入口氫。至於本港試用氫能發電方面，他指，了解到電力公司已與國際公司已簽訂合作協議，明年或會初步試用，詳情則要待電力公司公布。

另外，雖然本港目標2035年淘汰燃煤發電，不過在第26屆聯合國氣候大會（COP26）中，中國支持煤炭使用由「淘汰」的字眼修改成「逐步減少」，香港會否跟隨？黃錦星認為，毋須直接與香港比較，「香港作為相對富庶嘅城市，我哋可以比唔同地方行得前」。

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料明年有更清楚新焚化爐佈局

除探討氫能發電外，當局計劃透過「轉廢為能」，滿足本港約3%至4%的電力需求。黃錦星指出，政府正研究興建另一座焚化爐，選址方面會「通盤思考，明年會更清楚整體佈局。」

至於垃圾收費，他預計2023年正式實施，明年上半年會向立法會匯報進展。目前則會增加乾淨回收配套，包括「綠在區區」、「回收便利點」等，並將就指定垃圾袋生產進行招標。他又稱，今個月為回收便利點一周年，「綠綠賞」回收積分卡已派出10萬張，並形容是「里程碑」。

另外，政府提交的「明日大嶼」研究概要文件中，包括興建接駁人工島至港島西的海底隧道，或涉在維港範圍永久填海。黃錦星強調未來發展項目「環保會喺最高層次」，不過又稱「坦白講，嗰個（申請）同我哋部門無咩關係」，相信現有機制可平衡發展及保育。