電動巴｜新巴城巴首輛雙層電巴下月到港測試　另研引入氫能巴士

近年政府推廣電動車，2020年收購新巴及城巴的匯達交通，今日﹙29日﹚於一個活動上透露，下月將測試全港首輛雙層電動巴士，並會繼續研究其他環保能源巴士，例如氫能巴士等。



匯達交通行政總裁譚利民今日會見傳媒，表示公司目標使用零排放巴士。（黃偉倫攝）

匯達交通行政總裁譚利民今日會見傳媒，他過往多年於英國及新加坡有經營巴士公司經驗，並曾為當地引進氫能巴士、電動巴士等，強調匯達目標使用零排放巴士。

譚利民透露，下月將有全港首輛雙層電動巴士，經陸路運抵香港，之後隨即展開測試。不過匯達未透露巴士的製造商，以及之後會於哪條巴士線試車。

新巴、城巴管理層早前透露，正研究兩巴合併專營權是否可行。譚利民表示，現時是否將兩巴專營權合併，仍言之尚早，政府正就專營權續期展開諮詢，匯達就合併未有具體計劃，會尋求任何可行的開源及節流方法。

譚利民強調，暫未有計劃再裁減前線員工，現時亦不會申請加價。（黃偉倫攝）

暫未計劃進一步裁員及申加價

城巴、新巴近年錄虧損，今年初更架構重組裁員。譚利民承認，目前正面對歷來最大挑戰，而且更受疫情、客量下跌等影響。不過他強調，暫未有計劃再裁減前線員工，現時亦不會申請加價。不過按港府早前的審批結果，有部份票價加幅會在明年初實施。

譚利民表示，會研究與港鐵合作，例如配合鐵路提供轉乘，認為有合作空間。（黃偉倫攝）

研向鐵路乘客提供轉乘優惠

港鐵東鐵線過海段料明年啟用，勢進一步影響新巴、城巴業務。譚利民表示，會分析客量影響，了解乘客需要，再調配資源。他續稱，會研究與港鐵合作，例如配合鐵路提供轉乘優惠，認為有合作空間。

今屆東京奧運香港運動員有出色表現，多間公共交通服務營運商，如九巴及港鐵，均向港隊運動員提供優惠。譚利民預告，兩巴將會向運動員提供獎勵，但不想抄襲其他營運商，暫未透露詳情。

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