九巴車務督察每年請假調更　任DSE特別試場主任　助SEN生公平應考

特殊教育需要（SEN）學生應考中學文憑試（DSE）時可向考評局申請特別考試安排，2021年DSE約有3,000名SEN生應考。

本身任職九巴車務督察的陳紹華（Albert），自2008年起每年都在DSE季節請假或調更，參與特別試場監考工作。他形容雖然特別試場工作較複雜，事先要做不少準備，但認為協助SEN生專注完成考試是「重要使命」，讓SEN學生「有公平的機會爭取更好的前途」。

考評局現正招聘一般及特別試場的考務人員，陳紹華呼籲有志之士加入其中。



本身任職九巴車務督察的陳紹華（Albert），自2008年起每年都在DSE季節請假或調更，參與特別試場監考工作。（考評局圖片）

特別試場的考務人員陳紹華（Albert），自2008年起參與特別試場監考工作，2013年起更出任DSE特別試場的試場主任。本身任九巴車務督察的陳紹華，會特地在DSE筆試期間調至下午3時至凌晨1時的夜更工作，或申請假期，以便參與DSE考務工作。

一般試場考生大多於禮堂應考，座位在試前已編配；但特別試場大多設於課室，一般容納數名至十多名考生，只有少數設於禮堂，因考務工作較一般試場複雜，事前準備工夫較多，2021年DSE中，考評局除了聘請教職員擔任監考人員，另聘約150名考務人員協助特別試場運作。

陳紹華2010年向考評局建議改善「休息時間」提示卡的設計，翌年考試起便採用經改良的提示卡。（考評局圖片）

監考特別試場除了執行考試程序，試場主任試前已會獲特考生資料，方便按考生需要編排座位。陳紹華舉例指，若有考生作答時未能控制身體而「郁來郁去」，需安排他坐最後排的座位，以免影響其他考生；亦曾有考生不能坐在太光的位置，需即時調位。

陳紹華又說，特別試場監考人員要關注留意考生的身體狀況，例如攙扶拐杖考生、特別留意考生有否身體不適，作好隨機應變的準備。

陳紹華近年獲邀在試場主任會議分享經驗，他在考試前會按特別考試安排把考生分組編排座位，列明考生編號、特別安排、考試及休息時間等細節，以便監考員執行職務。（考評局圖片）

雖然SEN試場較多及費時，但陳紹華形容是「重要使命」，「只要在不違反考試規則的框架下，我都會盡力協助考生，讓他們可專注考試。」而間中獲考生肯定，令他頗為滿足，「每次都帶著期待的心情參與，並不覺得辛苦。」

陳紹華近年開始參與培訓考務人員的工作，考評局現正招聘一般及特別試場的考務人員，他呼籲有志之士加入其中，「這不只是一份兼職，更可以幫助年輕人，尤其SEN考生比其他一般考生面對較多障礙和困難，我們可以做的是為他們提供適切的考試環境，讓他們盡力完成考試，有公平的機會爭取更好的前途，這份滿足感遠勝於酬勞。」