DSE｜港專停夜校路德會接手　註冊遇波折　39名學生一度無法報考

香港專業進修學校（港專）新學年停辦夜校，受影響學生可獲轉介到路德會報讀同類課程。港專上學年完結時共有62名中五學生，當中40人轉到香港路德會，但《香港01》接到消息指，相關學生今年報考2022 中學文憑試（DSE）時遇阻滯，甚至一度無法報考。

身兼香港路德會多間夜中學校長、路德會持續進修教育部總幹事張聿健接受《香港01》訪問，承認路德會本學年新接手使用的「九龍工業學校」校址，因未完成註冊程序，該校就讀夜中學課程的全數39名中六學生，一度無法如期報考2022年DSE。直至本周考評局終答應酌情協助辦理該校考生的報考手續。

據知，教育局在開學後超過兩個月、即今日（11日）才批出學校註冊證明，「九龍工業學校」終成為「路德會呂祥光英文夜中學」的認可延伸校舍。



香港專業進修學校本學年起停辦夜中學及英文專修課程。（資料圖片）

港專本學年起停辦夜中學及英文專修課程。據教育局提供資料，港專2020/21學年完結時，共有62名中五學生，而截至周三（10日），2021/22學年獲教育局認可辦學的三間夜中學辦學機構中，香港路德會接收約40名原港專學生（即應屆中六生），香港華德福教育基金會瑪利亞書院有限公司則接收約8人。

接手用九龍工業學校校址未完成註冊 學生無法如期報考

身兼香港路德會多間夜中學校長一職的路德會持續進修教育部總幹事張聿健，接受《香港01》訪問，承認路德會本學年新接手使用的「九龍工業學校」校址，早前因未完成註冊程序，令就讀該校夜中學課程的全數39名中六生，一度無法如期以學校考生身份報考2022年DSE。

在港專停辦夜中學課程後，「九龍工業學校」由香港路德會接手營辦夜中學課程。（資料圖片）

張聿健：我哋體諒教育局需要時間處理手續

張聿健解釋，本學年路德會共有7間校舍提供夜中學服務，當中包括「九龍工業學校」校址，該校原由港專使用，在港專停辦夜中學課程後，本學年起由路德會接手：「教育局7月中批（九龍工業學校）畀我哋，建議我哋用屯門呂祥光夜中學個名登記做延伸校舍。」不過，在考評局接受學校名義報考DSE的截止日前，教育局註冊程序仍未完成，令該校學生一度面對註冊困難：「我哋未試過用現有學校註冊延伸校舍，但都接納教育局建議咁做，因為中標先可以辦手續，我哋都體諒教育局需要時間。」

截至2021年11月5日，考評局「香港中學文憑考試與考學校名單」上，不計九龍工業學校日校，同一校址仍以「港專成人教育中心」名義呈現，並顯示為未有保送學生參加2022年香港中學文憑考試的學校。

歷時個多月 今日終獲考評局批准以學校名義報考

張聿健形容，期間有應屆中六生關心事件，憂慮未能以學校考生身份應考，他一度以路德會名義向學生擔保，學校會盡力爭取，經過一個多月努力，本周終獲考評局批准可以「保送」學生應考2022年DSE。據知，教育局亦在開學後逾兩個月後，今日（11日）終向路德會補發「學校註冊證明書」，正式承認九龍工業學校指定課室內可開辦夜中學課程。

考評局：已酌情豁免該批考生逾期報考附加費

考評局回覆《香港01》承認事件，並稱考評局考慮到有關報考申請情況特殊，已酌情豁免該批考生的逾期報考附加費，並正為該校考生辦理報考手續，他們將由屯門一間夜中學「保送」，令該批學生可以學校考生身分報考2022年DSE。